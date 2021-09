Galli por duodécima muerte en la frontera: "El tráfico de migrantes está siendo un negocio altamente lucrativo"

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió este martes a la duodécima muerte de un migrante indocumentado en el sector fronterizo de Colchane, Región de Tarapacá.

Frente a este hecho, el subsecretario volvió a abordar el tráfico de migrantes en la frontera como uno de los principales factores que propician el ingreso clandestino de extranjeros por pasos clandestinos al país.

"El ingreso clandestino a nuestro país, el ser víctima de una red de tráfico, implica riesgos graves para esas personas. Lamentablemente ya tenemos 12 personas fallecidas intentando ingresar a nuestro país. No sabemos si ellas fueron engañadas, si ellas fueron víctimas de una red de tráfico que promovió o facilitó su ingreso", manifestó.

En ese marco, catologó al tráfico de migrantes como un lucrativo negocio a manos de bandas criminales.

"Al parecer el tráfico de migrantes está siendo un negocio altamente lucrativo, hay mucho dinero detrás del tráfico de migrantes. Así, el trabajo policial ha permitido detener a 127 personas en los últimos dos años asociadas a tráfico de migrantes en todas las regiones en donde este fenómeno se ha podido detectar, no solo en la frontera, esto no es solo un trabajo de fiscalización en frontera, si no es un trabajo investigativo complejo que permite determinar cuales son las redes que promueven o facilitan el ingreso por paso no habilitado, y cómo operan probablemente más allá de nuestras fronteras, y también luego de ingresar a nuestras fronteras para trasladar a esas personas ciudadanos extranjeros que trabajan en nuestro país", expresó Galli.

Por último indicó que el trabajo policial seguirá enfocado en desarticular y poner a disposición de la justicia a quienes organicen estas redes de tráfico de migrantes, particularmente, en la macro zona norte del país.

"Probablamente sin redes de tráfico de migrantes podríamos disminuir muchísimo más el ingreso clandestino a nuestro país y, por lo tanto, evitar el riesgo que estas personas sufran graves daños a su integridad física o incluso arrieguen sus vidas", cerró.