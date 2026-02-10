Gendarme murió tras resultar herido de bala en unidad penitenciaria de Iquique

Un funcionario de Gendarmería falleció este martes por la mañana tras resultar herido por un impacto de bala al interior de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Iquique, en la Región de Tarapacá, en medio de un confuso incidente que está siendo investigado.

El hecho ocurrió al interior del recinto ubicado a un costado de la cárcel de mujeres de la capital regional, donde el gendarme resultó lesionado por un disparo presuntamente autoinfligido.

El funcionario fue trasladado de urgencia por personal del SAMU hasta el Hospital Regional de Iquique, donde finalmente falleció producto de la gravedad de la herida.

Hasta el lugar llegó el mando regional de Gendarmería, además de personal de Carabineros, mientras que se espera el arribo de efectivos de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público para iniciar las diligencias que permitan establecer el suceso.

El fiscal Gonzalo Valenzuela confirmó que "ha fallecido y se tienen que hacer todas las diligencias con respecto a la investigación (...) esto ocurre al interior del cuartel".

A través de un comunicado, Gendarmería detalló que "desde el primer momento, Gendarmería de Chile tomó contacto con la familia del funcionario, activando apoyo psicosocial y disponiendo todas las medidas de acompañamiento necesarias en este difícil momento".

"La institución expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y

compañeros del funcionario fallecido, y reafirma su plena disposición a

colaborar con las diligencias investigativas en curso", añadieron.