Gobernador de Tarapacá por desalojo de migrantes: "Es de los peores manejos migratorios en los últimos años"

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal (Comunes), criticó como "inoportuna e ineficiente" el desalojo a los ciudadanos venezolanos en la Plaza Brasil, en Iquique, apuntando que esta acción del Gobierno "ha sido uno de los peores manejos migratorios que se ha tenido en los últimos años".

En conversación con Cooperativa, la autoridad regional enfatizó en que la crisis migratoria es "una o la más importante de la región de Tarapacá y de la macrozona norte", la que, según aseguró, se complejizó tras el desalojo de las más de 100 familias, a las cuáles no se les reubicó: "Eso da cuenta de la falta de capacidad de diálogo que tiene este Gobierno".

"¿Cómo es posible que el Gobierno y la delegación presidencial, tomen decisiones de generar estos tipos de desalojo y no tiene la capacidad de coordinar ni con la autoridad regional ni con la comunal de qué forma podemos afrontar la situación que se presenta con niños y embarazadas?. Creemos que el único camino es trabajano coordinadamente y eso no es lo que se ha dado específicamente", enfatizó.

Sobre el desalojo, la autoridad también aseguró que las personas que se vieron implicadas se desplazaron "a la playa y a otros espacios públicos".

"Hoy día tenemos las mismas 100 familias en lugares distintos, esa fue la decisión que tomó el Gobierno ayer y yo lo repudio y rechazo", reiteró.

El gobernador aseguró que desde hace "mucho tiempo" esperan que exista una política migratoria clara específica para los ingresos de los ciudadanos venezolanos. "Eso es lo que hace mucho rato el Presidente de la República y su Gobierno debieron señalar al país, de qué forma se iba a generar esta integración".

"La solución no va a ser una sola, no se puede responder con la militarización de la frontera, no se puede responder solo con expulsión o no se puede responder solo con un refugio temporal", puntualizó.

También emplazó a los delegados presidenciales a liderar el proceso, ya que la política del interior y la migración son facultades del Gobierno a través de su representación regional. "Tenemos capacidad de recibir migración en nuestro país o no", se preguntó, señalando que esta interrogante es la primera que debe responderse.

Situación de vecinos de Tarapacá

José Miguel Carvajal explicó que los vecinos y vecinas de la región "se encuentran en una condición de vulnerabilidad respecto a seguridad", debido al crecimiento de una "ola de odiosidad que nace a propósito de cuando las instituciones no responden". "Vemos que se van generando discursos xenófobos y eso da cuenta del mal manejo que ha tenido este Gobierno", dijo.

Sobre la xenofobia en la zona vinculada a la preparación de una marcha en rechazo de la situación que se vive actualmente, Carvajal aseguró que Tarapacá es la región "con mayor integración a lo largo de su historia", por lo que aseguró que "en Tarapacá no existe ningún discurso de odiosidad ni xenofobia respecto a esto".

"Cuando usted tiene un año una carpa cerca de su casa, un descontrol, espacios públicos con un desorden total (...) esto más que una marcha migratoria obviamente es la respuesta en rechazo, más que a los migrantes, es a las decisiones que se toman institucionalmente".

"La gente está molesta de la inacción", prosiguió, "la gente está molesta de que siente que no se resuelve esta situación (...) Aquí no es una semana, no es un mes, no son seis meses, es un año que la ciudadanía de la regiónd e Tarapacá ha visto cómo no ha existido ninguna acción concreta de progreso en este tema".

De todas formas la autoridad regional esclareció que los grupos que se han ido organizando están, en su mayoría, "cansados de que esta situación no se resuelve". Por lo que reiteró que no están "ni cerca de sentirnos que la marcha es contra los migrantes, más bien una marcha contra la inacción, la ineptutid de las instituciones que no han sido capaces de resolver esta situación".