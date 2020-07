Hoy culmina convocatoria al Festival Internacional de Cine de Iquique

A las 00:00 horas de este miércoles finaliza la convocatoria para ser parte de la décimo segunda versión del Festival Internacional de Cine de Iquique (FICIQQ), el cual busca potenciar y difundir el séptimo arte en la Región de Tarapacá.

Si bien el año pasado la realización del FICIQQ se vio accidentada por el estallido social, este 2020 no ha sido distinto debido a la pandemia por el Covid-19. A pesar de aquello, según su directora, Katherina Harder, se han recepcionado más de 800 obras.

"En general hemos andado bastante bien, pese a que todo se ha vuelto más complejo obviamente por la pandemia. A nivel de discusión ha pasado mucho que colaboradores y colaboradoras están trabajando en sacar adelante sus medios independientes, de manera muy guerrilla también. Pese a eso hemos tenido una muy buena recepción, y pasa que todos los años se da que el último día casi que se dobla la recepción de obras, pero hasta el momento llevábamos más de 800", explicó.

Sobre el formato de ejecución de esta versión, Harder sostuvo que, si bien están conscientes de que no se podrá llevar a cabo un festival con grandes cantidades de público, hacerlo en un formato mixto es lo más cercano a la realidad durante el próximo mes de noviembre.

Los conversatorios son parte de la parrilla de actividades del festival. (Foto: FICIQQ)

"Estamos todos en la incertidumbre la verdad porque no podemos plantearnos cómo va a ser, si no que cómo podría ser, entonces nos estamos poniendo en todos los escenarios posibles. Pensamos harto en un sistema mixto, es probable que tengamos parte de la programacion online y que, si las condiciones sanitarias lo hacen posible en ese momento, bajo estrictas medidas para resguradar a la comunidad, haríamos algunas actividades presenciales, que vamos analizar cercano a la fecha, por supuesto con un aforo reducido y limitado", indicó Harder.

La realizadora además añadió que los tiempos tampoco serán los mismos, ya que "no pensamos concretar todas las actividades en una semana como es lo acostumbrado, si no que poder hacer actividades durante los meses posteriores, por ejemplo, actividades en noviembre, diciembre, enero y hasta febrero del otro año, para que no generemos congestión de muchas personas y grandes aglomeraciones".

Categorías y consigna

A las clásicas categorías de todos los años como son; Largometraje Internacional Cine de los Extremos, Largometraje Nacional y Cortometraje Internacional, se sumó la categoría Cortometraje Regional, dirigido a producciones de la Región de Tarapacá.

Según el director de Programación del FICIQQ, Sebastián González, por segundo año consecutivo se mantendrá la sección "política de la desigualdad", muestra que se desarrolla en paralelo al festival.

La versión 11 del FICIQQ se llevó a cabo tras el estallido social; en la fotografía sus organizadores y colaboradores. (Foto: FICIQQ)

"Desde el año pasado que apuntamos a recoger historias que reflejen no sólo un descontento social, sino que una lógica que persevera en una desigualdad en nuestro país. Esta sección se va a mantener por segundo año, intentando mostrar esas películas e historias que denuncian y retratan un sistema injusto, excluyente y que, como bien sabemos, provocó un estallido en octubre que se acrecentó en medio de una pandemia", aseguró.

Lo interesados en postular tendrán hasta las 00:00 horas de este miércoles para encontrar disponibles las bases en la página web www.festivalcineiquique.com