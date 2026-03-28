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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Iquique: Adulto mayor murió atropellado por conductor ebrio que se dio a la fuga

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, de 86 años, cruzaba por un paso de cebra cuando fue embestida por un automóvil que circulaba en sentido contrario.

Carabineros logró ubicar el vehículo y detener al responsable durante la tarde noche del viernes.

Iquique: Adulto mayor murió atropellado por conductor ebrio que se dio a la fuga
 ATON (referencial)

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Progreso con Hernán Fuenzalida.

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Un hombre de 86 años murió este viernes tras ser atropellado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad y que, tras el impacto, se dio a la fuga en la ciudad de Iquique.

El hecho ocurrió cuando el adulto mayor cruzaba por un paso de cebra en la intersección de avenida Progreso con Hernán Fuenzalida, momento en que fue embestido por un automóvil que se desplazaba en sentido contrario. Tras el atropello, el conductor decidió escapar sin prestarle ayuda a la víctima.

El peatón fue trasladado con lesiones de gravedad hasta el Hospital Ernesto Torres Galdames, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

El teniente Alexis Gutiérrez, de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, explicó que "ocurrió un accidente del tipo atropello en donde un vehículo impactó a un peatón, quien debido a la gravedad de sus lesiones, y pese al esfuerzo de los equipos médicos, desafortunadamente perdió la vida en dependencias del hospital regional de Iquique".

El oficial agregó que equipos especializados de Carabineros, entre ellos el Laboratorio de Criminalística y personal del OS-9, realizaron diversas diligencias para esclarecer el hecho, considerando que el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el siniestro vial.

Estas gestiones dieron resultados durante la tarde noche del viernes, cuando Carabineros logró ubicar el automóvil involucrado y detener a su conductor, quien pasará a control de detención este sábado en el tribunal.

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