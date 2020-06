Iquique: Delincuentes fueron detenidos en menos de 48 horas cometiendo el mismo delito

En menos de 48 horas dos personas fueron sorprendidas por Carabineros de la Primera Comisaría de Iquique efectuando dos robos en lugares no habitados del sector norte de la ciudad.

Según la institución, el primer delito se registró pasadas las seis de la mañana del sábado cuando, personal de la Central Cámaras alertó del ingreso de un hombre y una mujer a dependencias del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad para sustraer diferentes herramientas y especies desde el interior.

Luego de ser interceptados por Carabineros, fueron sorprendidos con las especies sustraídas, que fueron reconocidas por el personal municipal, siendo detenidos por el delito de robo en lugar no habitado y por infracción al artículo 318 al no contar con permiso para circular en horario no permitido, debido a la cuarentena que rige para la ciudad. Tras pasar a control de detención, quedaron en libertad.

La segunda aprehensión ocurrió pasadas las cuatro de la madrugada de este lunes, cuando fueron nuevamente sorprendidos por las cámaras de seguridad; esta vez en un taller mecánico.

Al tomar contacto con el encargado del taller, quien abrió el recinto, fue posible encontrar al imputado escondido debajo de una camioneta con una serie de artículos apilados para ser sustraídos, y a la mujer esperándolo afuera.

Debido a ello, ambos detenidos de iniciales J.A.M.F (33) y T.D.A.A (39), quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique. .

Ambos imputados mantienen antecedentes por receptación de vehículo, robo de accesorios de vehículo, robo en lugar habitado, robo con violencia y hurto.