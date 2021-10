Iquique: Recontratación vía trato directo de empresa Cosemar llega a la Contraloría

Hasta la Contraloría General de la República llegó el ex concejal de Iquique, Matías Ramírez, para solicitar que se inicie una investigación especial en el marco de la recontratación vía trato directo de la empresa Cosemar, encargada del retiro de basura en la ciudad, y que se pactó por un monto cercano a los tres mil millones de pesos durante ocho meses.

Recordemos que fue el pasado viernes cuando el Concejo Municipal de Iquique se vio obligado a aprobar la recontratación de la empresa luego que por un "error" administrativo por parte del municipio local, no se subieran las bases de licitación para un nuevo ciclo de recolección de residuos.

El ex edil manifestó que la medida tiene como por objetivo determinar eventuales faltas a la probidad e incumplimientos normativos por parte de la administración encabezada por el alcalde, Mauricio Soria.

"Creemos a nuestro entender que acá hay una clara negligencia por parte de la administración que justifica esta situación del trato directo en un olvido de subir las bases de licitación. Creemos que en un contrato tan complejo o tan oneroso para el municipio, efectivamente, no sabemos si hubo una falla intencional o no por parte de las direcciones para favorecer a la empresa Cosemar", precisó.

Además, expresó que espera que se "determine la responsabilidad tanto de los directores en este caso como el del alcalde Mauricio Soria, a objeto de deslindar esas responsabilidades. Hemos solicitado que, en caso de existir éstas, sea la Contraloría quien se reserve el conocimiento del sumario a objeto de aplicar las sanciones correspondientes".

A esta acción se sumó el diputado UDI por Tarapacá, Renzo Trisotti, quien indicó que no bastan las meras explicaciones, y que se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

"Creo que un tema tan relevante para la ciudad de Iquique y que tiene implicancias sanitarias y económicas para el presupuesto municipal, no bastan las meras explicaciones o excusas de no haber el hecho el trabajo sabiendo que era una licitación de las más importantes y millonarias que se sabía vencida, y no se hizo nada por llamar a un nuevo proceso en tiempo y forma y de manera transparente. Es a lo menos sospechoso, por eso esto se debe investigar a fondo, se debe llegar hasta las últimas consecuencias", dijo el parlamentario.

"Fue una descoordinación"



En tanto, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, insistió en que lo ocurrido se debió a la irrupción de la pandemia y una descoordinación de los equipos técnicos encargados.

"Hubo una descoodinación entre los equipos técnicos, la complejidad de estar en plena pandemia, la reelección de alcaldes, generó un escenario muy complejo, por esto no se pudo llevar a cabo, sí ya están los marcos referenciales, ahora nos da la oportunidad de poderlo trabajar con el concejo nuevo, con la comunidad porque también necesitamos tener la información, ya que en cuarentena fue muy difícil. De aquí a un mes y medio más esperamos tener ya la licitación en el aire y poder contratar los servicios de extracción de basura domiciliaria en Iquique", señaló.

En ese marco, el jefe comunal sostuvo que espera que la Contraloría haga las indagaciones correspondientes.

"Nosotros generamos nuestra actuación dentro del marco legal ahora, obviamente, la Contraloría va hacer las indagaciones que corresponden, nosotros lo que vamos hacer es un sumario administativo por esta descordinación que hubo y que no pudo llevar la propuesta al aire", enfatizó Soria.

Por último, Ramírez manifestó que "sin duda toda esta situación nos hace pensar que existen ciertos elementos de corrupción, donde incluso es uno de los municipios más golpeados por el caso luminarias, ahora aparece dando un trato directo por más de tres mil millones de pesos en una situación que, claramente, no tiene justificación alguna".