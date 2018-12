Iquique: Sexto encuentro semillero de surfistas eligió a sus ganadores

En el sector La Punta de Cavancha, en la región de Tarapacá, terminó el sexto y último circuito local de Surf Semillero.

La jornada determinó a los ganadores de la competencia pese a que las condiciones marítimas no eran óptimas para la competencia, debido a que el mar fue considerado "pequeño" por los organizadores.

En el encuentro participaron 81 competidores y el primer lugar en el Open Varones lo logró Camilo Hernández, mientras que en el Open Damas, el primer puesto se lo llevó Bettina Garthoff.

Los ganadores de otras categorías fueron: sub 12 Renata Saglie, sub 16 Ignacia Pérez, sub 18 damas Esperanza Rojas, sub 18 varones Sebastián Rojas; mientras que en la categoría longboard, el primer lugar fue para Alejandro Arancibia.