Iquiqueño logró clasificación y va por el Maratón de Boston

Con un tiempo de dos horas, 59 minutos y 38 segundos, el iquiqueño Marcelo Woloszyn logró clasificar al Maratón de Boston, a realizarse en abril del próximo año en la referida ciudad estadounidense.

Tras años de preparación y entrenamiento, el fondista -que se desempeña en el área de Sistemas y Comunicación de Iquique Terminal Internacional (ITI)- señaló que, "en lo deportivo, el haber clasificado y sido aceptado es un objetivo cumplido".

"He entrenado muchos años para conseguirlo, y estoy muy feliz, porque me he preparado inmensamente para enfrentar el maraton", señaló el deportista.

Marcelo Woloszyn entrenando previo a la competencia. (ITI)



El Maratón de Boston forma parte del circuito internacional World Marathon Majors, que incluye además las carreras de Berlín, Tokio, New York y Chicago.

Boston es conocida adicionalmente por haber sufrido un atentado en el año 2013 que dejó a tres personas muertas y 264 heridos.