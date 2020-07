La "leve mejoría" en Tarapacá: Sólo 26 nuevos casos Covid este martes

Sólo 26 nuevos casos de Covid-19 se registraron durante la jornada de este martes en la Región de Tarapacá, un número muy por debajo de lo que reportaba la región hasta hace pocas semanas.

De hecho a raíz de los altos contagios registrados en el marco de la emergencia sanitaria, fue decretada desde el pasado viernes 15 de mayo una cuarentena total para las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, medida que se ha mantenido por nueve semanas consecutivas.

Si bien son números alentadores, el seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, expresó que la cifra "lógicamente puede llamar a una interpretación equívoca de la actual situación".

"Si bien es cierto hemos reportado una sostenida baja en la semana epidemiológica, tratamos de moderar las expectativas respecto de los análisis de los días, toda vez que existen circustancias que pueden dar cuenta de bajas o aumentos, no obstante, desde la perspectiva que a nosotros nos interesa analizar son aquellas variaciones de los casos que pueden sostenerse en el tiempo, y esto sin duda que se expresa de mejor manera a través del corte que se hace por semana epidemiológica, no obstante, estos 26 casos sin duda significa el número más bajo que hemo tenido en meses en la región de Tarapacá", declaró.

Factores

Sobre los factores que incidirían en dicha baja, Fernández manifestó que no podría establecer alguno, si no que más bien podrían ser múltiples las razones que expliquen la tendencia.

"Por ejemplo y como bien se señala, podría ser una disminución en el número de muestras que se hayan tomado, o la relentización de los procesos de análisis de los exámenes, no obstante, lo relevante es decirle a la comunidad que, efectivamente, la tendencia nuestra de largo plazo, o al menos, la que cortamos nosotros a partir de la semana epidemiológica, da cuenta de una reducción permanente en las últimas tres semanas de esta pandemia", dijo Fernández.

Sobre los testeos, el seremi fue enfático en señalar que éstos no han disminuido, y que se ha evidenciado una baja en la positividad de los exámenes.

"No hay una disminución de testeo, de hecho como ustedes saben una parte importante hoy de la estrategia está definida como testeo, trazabilidad y aislamiento, testeos no solamente hoy en los establecimientos de la red asistencial, si no que realizando dispositivos extramuro, y en ese sentido no se espera una disminución de testeo, lo que sí hemos visto una baja en lo que es la positividad de exámenes, signifca que de porcentaje de casos positivos de una semana ha ido variando hacia la baja respecto de las semanas siguientes, y esperamos que se siga consolidando", finalizó.