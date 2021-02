Llegada de migrantes nuevamente colapsa la comuna de Colchane

Un grupo de migrantes se ha tomado las calles de la comuna de Colchane, tras un nuevo ingreso masivo de ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados durante este fin de semana hasta la Región de Tarapacá.

Según el alcalde de Colchane, Javier García, la situación es vista con preocupación ya que son más de mil personas las que se encuentran en la comuna deambulando por las calles, pernoctando en plazas y alrededores.

"Colchane hoy día está viviendo una de las peores crisis humanitarias nunca vista en nuestra historia. Hoy ya hay mil migrantes, especialmente venezolanos, que han cruzado la frontera y se dirigen rumbo a Iquique", manifestó.

Denuncia

Además, la autoridad comunal denunció que ante la "desesperación de las personas, están ingrensando a los hogares, lo que constituye preocupación entre los vecinos".

🔴 Alcalde de #Colchane @javiercolchane denuncia q durante este domingo más de 700 migrantes llegaron a la comuna por pasos clandestinos. Señala tb que ante la "desesperación de las personas, están ingresando a los hogares". Residencias transitorias ya no dan abasto. @Cooperativa pic.twitter.com/q4wuijhQGr — Dani Esquivel (@fridaturbina) February 1, 2021

Lo anterior, según García, ya fue puesto en conocimiento de Carabineros, sin embargo, el gobernador (s) del Tamarugal, Fernando Chiffelle, dijo a Cooperativa Regiones que "Carabineros no ha tenido una denuncia formal sobre esto. Que andan deambulando yo no lo niego, pero que se hayan tomado una casa, no", indicó.

Aglomeración

Para Chiffelle la aglomeración de personas en Colchane se debe a que los controles carreteros en el Tamarugal comenzaron a dar frutos. De hecho, solo hasta este lunes se requisaron 30 vehículos, cuyos conductores fueron sorprendidos haciendo transporte ilegal a migrantes hacia distintas partes de la región.

"El flujo desde Colchane hacia el interior de nuestra provincia es a través de estos vehículos que no están autorizados, y que no pueden transportar a personas irregulares, y es por eso que se procedió a un estricto control para parar este flujo. Esto se va a mantener presente cada vez con mayor rigurosidad para, justamente, cortar esta logística que están realizando de manera ilegal", cerró.

Hasta el cierre de esta edición, desde la Gobernación del Tamarugal indicaron que la noche de este lunes, un bus trasladará un total de 124 personas desde Colchane hasta las residencias sanitarias transitorias dispuestas en Iquique.