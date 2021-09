Ministro Ossa: La crisis migratoria tenemos que solucionarla entre distintos actores, pero somos los principales responsables

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, reconoció en Cooperativa que el Gobierno es el "principal responsable" en buscar una solución a la crisis migratoria y aseguró que fue doloroso ver las imágenes de manifestantes quemando las pertenencias de migrantes durante una marcha realizada este fin de semana en Iquique.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado planteó que "es una materia compleja que tiene distintos componentes, por un lado yo creo que el Presidente Piñera cumplió cabalmente con ordenar el tema de la migración, regularizaron a más de 350 mil personas que habían ingresado en los años anteriores. Nosotros creemos que en el gobierno anterior realmente no se tomó tanta conciencia de la relevancia del fenómeno migratorio y además se impulsó la Ley de Migraciones, que nos parece que vino a instaurar un régimen más moderno, que permite recibir a los migrantes y al mismo tiempo poder ordenar la casa".

"No he dicho que estuviera la casa ordenada, sino que el gobierno quería cumplir con esa promesa que hizo. Obviamente la situación actual, y cabe reconocerlo, es una situación sumamente compleja, sumamente dolorosa que tenemos que solucionar no solo nosotros, sino que distintos actores, pero somos los principales responsables", puntualizó.

Al ser consultado sobre los hechos ocurridos este sábado en el norte del país, Ossa indicó que "me duele mucho el corazón, me da una pena gigantesca, ya sea el caso de migrantes, de personas que están en un campamento, sea el caso de cualquier tipo de persona que está especialmente necesitada".

"Es primera vez que ocurre en Chile y obviamente no queremos que sea nuestra imagen internacional y que tenemos que solucionar y es nuestro compromiso y es nuestro deber ineludible", recalcó la autoridad.