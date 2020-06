Paciente en residencia sanitaria acusó presencia de insectos en su comida

Una de las estrategias que ha empleado el Gobierno en el combate contra la propagación del Covid-19 son las residencias sanitarias, sin embargo, algunos ya han dejado en evidencia, a través de redes sociales, su malestar por algunas situaciones.

Se trata de un beneficiado -cuyo nombre se mantuvo en reserva- que, en entrevista con radio El Salar de Pozo Almonte, manifestó que tras ser trasladado a un hotel de la ciudad de Iquique dispuesto como residencia sanitaria, se encontró con una desagradable sorpresa a la hora de la cena.

"En la hora de la cena, voy a abrir y me tocan unos gorgojos. Antes de hacer el video, hablé primero con las personas del hotel. En la recepción se notaba que el niño era nuevo porque no me dio ninguna solución. La alimentación parece que la da una empresa externa y ahí quedé, no me dieron ninguna solución, y tuve que acostarme así no más", sostuvo.

A continuación el repulsivo momento:

El hecho fue consultado al seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, quien se mostró sorprendido.

"Nos llamó mucho la atención. Vamos a levantar esto como un requerimiento de fiscalización, fundamentalmente, para establecer cuáles son las condiciones con las que se están elaborando los alimentos", declaró.

Sin embargo, expresó que no existe una denuncia formal del hecho e hizo un llamado a utilizar los medios oficiales, más que las redes sociales.

"En términos formales no tenemos ninguna denuncia ingresada a la seremi de Salud, situación que uno espera que, desde la responsabilidad de los actores, se cumpla con esto. Levantar a redes sociales es muy sencillo, al parecer, no obstante hacer la denuncia correspondiente no lo es tanto", finalizó.