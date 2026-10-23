PDI detuvo a presunto involucrado en fatal tiroteo en Alto Hospicio

Personal de la PDI detuvo a un sujeto boliviano de 24 años por su presunta participación en un tiroteo ocurrido este lunes en el sector de la toma de La Pampa en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

El detenido, identificado como Dammer Gutiérrez, sería quien condujo el vehículo donde se trasladaron los autores de la balacera que provocó la muerte de un hombre colombiano de 29 años.

El sujeto será formalizado durante esta jornada, mientras se sigue trabajando para dar con el paradero de otros involucrados en el crimen.