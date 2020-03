Querellan a intendente y gobernador por joven herido con presunta bomba lacrimógena

Una querella criminal en contra del intendente de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, el gobernador provincial de Iquique, Álvaro Jofré, y el jefe de la Primera zona de Carabineros Tarapacá, Sergio Telchi, fue interpuesta este lunes en el Tribunal de Garantía de la capital regional de Tarapacá.

El recurso judicial fue presentado a raíz de las graves lesiones que sufrió el pasado miércoles, Patrick Carvajal Trivick de 29 años, tras recibir -según testigos y familiares- una presunta bomba lacrimógena a la altura de su cabeza, que hoy lo mantienen en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Iquique.

Según explicó a Cooperativa Regiones el abogado querellante del caso, Matías Ramírez, existe una responsabilidad de mando tanto en personeros policiales como civiles.

"En lo policial creemos que hay una clara directriz de parte de la jefatura a reprimir de manera violenta a los manifestantes, pero además, teniendo presente que Carabineros de Chile es una institución dependiente del gobierno interior y, particularmente, acá en la región tanto del intendente como del gobernador regional, creemos que también la autoridad política es responsable por su omisión reiterativa en el tiempo, desde el 18 de octubre a la fecha, de no establecer, de no recomendar, de no dar las órdenes a Carabineros de no agredir de manera injustificada, ilegal y arbitraria a las personas que se manifiestan", afirmó.

La querella imputa los delitos de homicidio frustrado, tortura y apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves.