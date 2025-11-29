Sacerdote acusado de abuso sexual en La Tirana quedó preso

En prisión preventiva quedó este sábado un sacerdote de 44 años acusado de abuso sexual contra una mujer durante la festividad de La Tirana, Pozo Almonte, en julio de 2025.

El imputado, identificado como G.A.M., se desempeñaba como asesor pastoral juvenil y participaba en el traslado y acompañamiento de grupos religiosos durante la celebración.

Según expuso la Fiscalía del Tamarugal, los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de julio, luego de una reunión social donde la víctima habría ingerido alcohol hasta quedar en estado de ebriedad.

Durante la audiencia, el fiscal Milton Torres relató que el sacerdote "advirtió su situación de vulnerabilidad y se aprovechó de la relación de confianza existente". De acuerdo con la imputación, entre las 05:30 y las 06:00 de la mañana, el hombre llevó a la víctima a un dormitorio, la acostó en una cama y se recostó junto a ella, para luego atacarla sexualmente cuando se encontraba sin posibilidad de reaccionar.

El persecutor explicó que la mujer estaba "sin capacidad de oposición debido a su condición etílica y la afectación de sus facultades volitivas y cognitivas", lo que convirtió su estado en un factor de indefensión absoluta ante el agresor.

La Fiscalía presentó la declaración de la víctima junto a diligencias de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, solicitando la medida cautelar más gravosa por considerar al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal acogió la solicitud y fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

"Actualmente están pendientes diligencias que buscan clarificar aún más los hechos y determinar particularmente el daño sufrido por la víctima. En eso estamos enfocados: en avanzar en la investigación y en brindar apoyo y reparación a la afectada", afirmó el fiscal Torres tras la audiencia.