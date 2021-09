Sin anuncios contundentes: Galli visitó Colchane y no se reunió con su alcalde

Hasta la Región de Tarapacá arribó este jueves el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para inspeccionar en terreno y reevaluar la situación migratoria que afecta al norte del país.

En su visita llegó hasta Colchane, localidad fronteriza por donde ingresa la gran mayoría de migrantes indocumentados al país, acompañado por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y autoridades regionales, sin embargo, no se reunió con el alcalde de la comuna, Javier García, quien a pesar de ser parte del oficialismo, ha sido crítico frente al actuar del Gobierno en el marco de la crisis migratoria.

Sobre eso señaló que "no tuvimos la oportunidad de reunirnos con el alcalde de Colchane, lo único que sabemos del alcalde es que le ha solicitado a la fuerzas armadas que deslojen un recinto municipal que esta siendo utilizado para potenciar el control en la frontera, entonces entedemos que su opción es en realidad no colaborar con el control que estamos haciendo en la frontera, una opción legítima para él como alcalde".

Respecto de la presencia de migrantes que ha denunciado García en la comuna ante el aumento en el ingreso de extranjeros, Galli descartó tal situación, e incluso dijo que no habían personas en las calles de Colchane.

"Creemos que el flujo que le está dando el Gobierno para que las personas no queden en Colchane, y fue lo que pudimos apreciar, es que no hay personas en las calles de Colchane, las personas están en la comisaría, las personas están transitando hacia Huara o Iquique, incluso con coordinación de organismos internacionales que han prestado apoyo para ese fin", sostuvo.

García a través de un video indicó que se enteró por los medios de comunicación de la visita de Galli y Prokurica a Colchane, y lamentó que no fuera convocado ni él, ni las comunidades.

Alcalde de #Colchane señaló que se enteró por la prensa de la visita de @GalliJF y @bprokurica a la comuna este jueves. Lamentó que no fuera convocado y que no se haya escuchado a las comunidades en el marco de la crisis migratoria.

Plan Colchane

En ese contexto, fue enfático en respaldar el Plan Colchane y señalar que "el Gobierno ha tomado medidas fuera de la frontera, atacando las redes de tráfico que incentivan o apoyan a estas personas que ingresan, ha fortalecido el control fronterizo y, además, ha tomado medidas dentro de Chile".

Agregó que "la muestra de que el control fronterizo en Colchane se intensificó es que el 33 por ciento de la droga incautada en la Region de Tarapacá se incautó en Colchane '¿por qué?, porque hay intensificación del control en ese lugar, y 168 personas han sido detenidas asociadas al delito de tráfico de drogas en operaciones en la frontera".

En ese marco, también se refirió a la modificación en los criterios del Poder Judicial ante los recursos de amparo que han frenado las expulsiones de migrantes indocumentados.

"Algunos de los últimos fallos de la Corte Suprema incluso señalan que una persona que ha ingresado clandestinamente a Chile y no ha cometido otro ilícito, dice la corte, no podría ser expulsada (...) Nosotros nos vamos a atener a lo que dice la corte, sin embargo, seamos conscientes que, mientras más difícil es expulsar a una persona que ingresa clandestinamente, menos desincentivo hay a ingresar clandestinamente, y los efectos de ese ingreso por paso no habilitado lo viven los habitantes de esta ciudad cuando esos migrantes ocupan los espacios publicos en distintas ciudades de nuestro país", expresó.

Residencia transitoria

Una de los anuncios más esperados era sin duda resolver y determinar cuál será el lugar que el Gobierno destinará para trasladar a los cientos de migrantes que se encuentran pernoctando en plazas, playas y parques de la ciudad.

Sin embargo, nada de eso y solo anunció una mesa de trabajo sin fechas concretas.

"Se acordó una mesa de trabajo en la que va a participar el delegado presidencial, el gobernador regional, idealmente el municipio, para poder hacer la inversión en un albergue, una residencia transitoria que permita sacar a las personas del espacio publico y que esas personas hagan ese tránsito temporalmente en un lugar especialmente habilitado. Eso no soluciona ningún problema de fondo, solo permite que aquellas personas estén en un lugar distinto", cerró.