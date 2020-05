Tarapacá registró peak de contagios en un día y un segundo fallecido por Covid-19

Este viernes la Región de Tarapacá registró 97 nuevos casos de Covid-19, convirtiéndose en el día con mayor número de contagios nuevos desde que comenzó la crisis sanitaria, elevando las cifras a un total de 779 casos a nivel regional.

El intendente, Miguel Ángel Quezada, señaló que el alto número se debe a que, a diferencia de abril, durante los primeros 13 días de mayo se evidenció un aumento exponencial de nuevos contagios diarios.

"En abril teníamos en promedio 6,2 contagiados diarios, sin embargo, en mayo llegamos a tener del orden de 25 nuevos contagios diarios", indicó.

La máxima autoridad regional fue enfático en señalar que si los habitantes de Tarapacá no colaboran durante la cuarentena que parte este viernes a las 22:00 horas en Iquique y Alto Hospicio, la capacidad del único Hospital que existe en la región, no será suficiente.

CASOS EN #TARAPACÁ 📊 | Revisa las cifras entregadas por la autoridad sanitaria, con corte a las 21 horas, del 14 de mayo. 👇🏼#Iquique #Tamarugal pic.twitter.com/Vjee2bNjDq — Gobierno Regional Tarapacá (@Gore_Tarapaca) May 15, 2020

"Pasamos de 11 ventiladores a 24, aumentamos en un 119 por ciento la capacidad de ventiladores. ¿Es suficiente?, problamente no sean suficientes, dado que si nosotros no internalizamos, y no somos lo suficientemente colaborativos entre la sociedad tarapaqueña, no serán suficientes, y podríamos traer 100, y no van a hacer suficientes", manifestó.



Segundo fallecido

Respecto del segundo fallecido por Covid-19 en la región, el seremi de Salud, Manuel Fernández, señaló que el hombre de 82 años con residencia en Alto Hospicio, no fue tratado con ventilador mecánico debido a su estado de salud.

"La persona no requirió ventilación mecánica, no obstante su estado de salud era tan grave, y en ese sentido decir que, podemos tener todos los recursos disponibles, pero este Covid ataca severamente lo que es la capacidad respiratoria del organismo, y sin duda con todos los esfuerzos que puedan poner los equipos humanos, se corre un alto riesgo cuando la persona tiene la enfermedad, por eso el llamado es a comprometernos con la cuarentena para que sea efectiva", finalizó.