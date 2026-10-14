Buscan a hombre que, celebrando su aniversario de matrimonio, desapareció en playa de Viña del Mar

Personal municipal, de la Armada y de Bomberos participa en la búsqueda de un hombre extranjero de 39 años que desapareció luego de ingresar al agua, la noche del martes, en el sector de la playa Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar.

Los trabajos se iniciaron anoche por Carabineros, Bomberos y la Armada, y se retomaron a primera hora de hoy -tanto por vía terrestre como marítima y aérea- mediante drones.

Sin embargo, de momento, la búsqueda no ha dado frutos.

El oficial de Operaciones de la agrupación voluntaria Bote Salvavidas de Valparaíso, Jaime Villagrán, informó: "Seguimos en esta búsqueda de la persona extraviada en el mar con dos unidades".

Una de ellas es "una (lancha) Atlantic 75 con dos motores de 140 HP, con tripulación de paramédicos y de rescate; y otra es una nave de motorrescate que se puede acercar perfectamente a todos los roqueríos de esta zona", afirmó.

Víctima celebraba aniversario de matrimonio

El capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata Jacob Silva, agregó que la víctima se encontraba con su pareja -ambas de nacionalidad ecuatoriana- celebrando su aniversario de matrimonio.

"Llevaban más de 10 años viviendo aquí en Chile; son de Santiago y estaban celebrando su aniversario. Decidieron ingresar al mar y ahí se le perdió la vista a esta persona. Nos estamos concentrando en hacer todos los esfuerzos para tratar de ubicarla", comunicó.

Según el testimonio de la esposa de la víctima, ambos se encontraban realizando una actividad deportiva en la playa.