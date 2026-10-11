Casino de Viña alega falla técnica y apunta a experiencia de clienta

El Casino de Viña del Mar alegó una falla técnica en una máquina tragamonedas y apuntó a la experiencia de una clienta para defender su negativa a pagar los 3.816 millones de pesos que aparecieron en la pantalla del equipo.

La controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando Lilian Tumani vio reflejada la cifra en el dispositivo. Ante la negativa del establecimiento a entregar el dinero, la mujer presentó una querella para exigir su pago.

En su defensa, Casino del Mar S.A., empresa operadora del recinto, presentó un informe del fabricante de la máquina, Konami Gaming, que identificó un problema en la memoria del equipo. Según el casino, el monto exhibido no correspondió a una jugada ganadora, sino a esa falla.

La compañía sostuvo también que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) consideró imposible el monto mostrado en la pantalla.

Además, el recinto argumentó que Tumani conocía el funcionamiento de la máquina por su experiencia como jugadora: según sus registros, acumula más de 1.300 horas de juego y cerca de 1,2 millones de jugadas.

"Es simplemente imposible suponer que ella no conocía perfectamente las condiciones y la forma de funcionamiento de aquello que ha jugado por años", sostuvo la empresa.

Por su parte, el abogado de la clienta, Pablo Gómez, cuestionó la explicación del casino, señalando que el dispositivo estaba habilitado para su uso y recibió las apuestas sin presentar inconvenientes.

La disputa quedó radicada en la justicia, que deberá determinar si corresponde pagar el dinero reclamado por Tumani.