Comenzó juicio contra acusado de asesinar a exsuegra en Viña del Mar: Fiscalía pide 38 años de cárcel

Este martes comenzó el juicio en contra de Guillermo López, acusado de asesinar a la mamá de su expolola, apuñalarla a ella, a su padre e intentar atacar al hijo de la joven, de poco más de un año de edad, hecho ocurrido en septiembre de 2021 en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar.

López Vargas fue imputado, en específico, por un homicidio consumado en la persona de Mónica Astorga (su exsuegra), un homicidio frustrado contra Eduardo Gallardo (exsuegro), femicidio frustrado contra Camila Gallardo (su expareja) y homicidio tentado en contra del lactante.

Fiscalía pide una pena de 38 años de presidio, 12 de ellos por el asesinato de Astorga. Sin embargo, el Sernameg pide 20 años de cárcel por la muerte de la exsuegra del imputado, asegurando que se trató de un homicidio calificado con alevosía.

Camila Gallardo, hija de la víctima, comentó que "no estoy contenta porque el juicio sea pronto, pero igual estoy disconforme, porque encuentro que tendría que ser un presidio perpetuo calificado, que no saliera más de la cárcel, porque una vida no es más importante que otra".

"Ni siquiera hemos tenido apoyo sicológico, entonces eso dificulta aún más todo el proceso que estamos viviendo como familia, sin contar la revictimización que vamos a vivir ahora, volver a relatar lo que hicimos", añadió.