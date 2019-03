Concejales de Viña del Mar pidieron destitución de Reginato por "notable abandono de deberes"

Cuatro concejales de oposición presentaron este miércoles una solicitud para destituir a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), aludiendo a un "notable abandono de deberes" en el municipio.

El documento patrocinado por el abogado Andrés Silva tiene una extensión de más de 100 páginas y fue presentado ante el Tribunal Electoral Regional por los ediles Laura Gianicci (DC), Víctor Andaur (PC), Sandro Puebla (Ind. PS) y Marcela Varas (PPD).

Silva confirmó que "tenemos este déficit que no es solamente de 16.500 (millones), sino que es permanente. Luego tenemos un ocultamiento, maniobras que son evidentes, comprobadas, destinadas a ocultar la real situación financiera del municipio".

"También la tolerancia que la alcaldesa ha tenido cuando terceros perjudican al municipio, lo afectan con dinero, no hace nada para recuperar esos dineros, dejan que las cosas pasen", dijo.

"Lo que nos parece muy grave es que ella ha empezado a abdicar de su rol y de sus atribuciones a alcaldesa, se las ha entregado a una persona que en la realidad no deja que pase ningún papel sin que lo vean en la municipalidad, pero finalmente no firma ninguno, porque es irresponsable administrativamente y es su jefe de gabinete y por tanto nosotros esperamos que esos antecedentes son sumamente graves", precisó Silva.

Reginato acusa "movida política"

La alcaldesa Reginato respondió a esta acusación, asegurando que está "muy tranquila, voy a enfrentar todo lo que sea como lo he hecho siempre. No es primera vez que me hacen estas denuncias y lo voy a enfrentar con la misma transparencia y claridad que lo he hecho siempre".

"Esta es una movida política, más bien politiquera y de verdad, como no me pueden sacar por las urnas quieren hacerlo de esta forma. No lo van a conseguir, yo estoy muy tranquila, yo ordené la casa, ordené los recursos, la municipalidad está funcionando como corresponde", manifestó.