Concón tendrá fuegos artificiales para evitar multa con empresa pirotécnica

El alcalde de Concón, Oscar Sumonte, confirmó que la comuna tendrá fuegos artificiales en Año Nuevo puesto que no se llegó a un acuerdo con la empresa de pirotecnia IGUAL para que se retiraran los puntos de lanzamiento desde la bahía.

El municipio hace unas semanas había manifestado la intención de quitar los puntos de lanzamiento en el mar para evitar que las personas se congregaran en el borde costero.

Sumonte explicó que "después de tres extensas reuniones, si bien la empresa acogió la opción de trasladar los fuegos artificiales para el año que viene, nos puso en jaque al manifestar que debíamos cancelar igualmente los fuegos que hoy día no se van a poder tirar y eso era un monto de aproximadamente 50 millones".

"Si bien es cierto vamos a tener que hacer los fuegos artificiales, porque no era nuestra intención, pedirle a la gente que lo pueda pasar y ver desde sus casas, pero evitar el tema masivo en las playas porque será muy difícil controlar la distancia", agregó.

Sumonte manifestó que "no estoy muy contento porque mi intención no era poner en riesgo innecesariamente. Buscamos la alternativa pero al tener un contrato no puedo arriesgar no solo una demanda sino que pagar dos veces los fuegos artificiales, lo que hubiera sido impresentable ante la comunidad".

Desde el municipio de Concón pidieron reuniones con el Jefe de Zona y el Seremi de Salud para afinar los detalles de seguridad en la bahía durante la celebración.