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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Condenan por asociación ilícita a banda familiar que robó a BancoEstado en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Estaba formada por tres adultos y un menor, que también asaltaron una tienda Paris en 2025.

Los atracos incluyeron disparos y quemas de vehículos, con un botín de más de 150 millones de pesos.

Condenan por asociación ilícita a banda familiar que robó a BancoEstado en Valparaíso
 ATON (Archivo)

La Fiscalía pidió cadena perpetua para el líder de la organización, y 10 años de internación en régimen cerrado para el menor.

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El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó este miércoles a los miembros de una banda autora de violentos asaltos en el centro de la ciudad puerto, incluido uno en el que disparó, quemó autos y violentó a trabajadores.

Se trata de tres adultos y un menor, que en marzo de 2025 fueron parte de un grupo de 12 sujetos que se llevó más de 150 millones de pesos desde una sucursal de Banco Estado y, después en junio, asaltó una tienda Paris, llevándose una gran cantidad de celulares y especies.

El fiscal Elizardo Tapia detalló que los imputados fueron condenados por "los delitos más graves y los que teníamos particular interés, como es la asociación criminal. Todos fueron condenados como autores de robo con violencia, algunos por dos robos y otros por un robo, tal como lo había sostenido el Ministerio Público; y también hubo algunas absoluciones por delitos menores, pero en el núcleo del juicio creemos que es un buen resultado".

"Para don Engelbert (Escobar) pedimos la pena de presidio perpetuo simple y dos penas de cinco años (30 años); para su hermano (Juan Escobar) se pidieron 20 años por el delito de robo más otras penas menores, que en total suman 35 años; para el otro adulto (Guillermo Pendola) también se pidieron penas que suman en total 35 años; y para el menor (M.E.V., hijo de Engelbert) solicitamos la pena de 10 años de internación en régimen cerrado", precisó el persecutor.

La Fiscalía manifestó su conformidad con la resolución del tribunal, debido a que las penas "serán elevadas y ninguno tendrá derecho a ningún tipo de pena sustitutiva".

El TOP de Valparaíso fijó la lectura de sentencia para el próximo 14 de noviembre.

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