Jorge Fábrega, socio director de tendencias sociales de Datavoz, consideró en Cooperativa "muy arriesgada" la apuesta del Presidente José Antonio Kast respecto a que las presiones que pesan sobre su Gobierno se aliviarán cuando mejoren las cifras económicas.

Consultado en Lo que Queda del Día sobre la evaluación ciudadana al Mandatario, el sociólogo observó que, si bien su aprobación ha tenido "una bajada rápida" en estos siete meses, es "poco probable" baje del 20%, una cifra que representa los apoyos firmes de sus partidarios más fieles.

Dicho esto, relevó que su Administración "ha tenido varias desinteligencias", y entre ellas, la que genera más "desilusión" en la población "es lo dubitativo que se le ha visto en los temas de seguridad, que era un aspecto en el cual se esperaba mayor resolución (...) Y cada vez que ha habido alguna lesión o fallecimiento de un carabinero, eso se agrava más".

Por otro lado, Fábrega apuntó que casos como el que mantienen acorralado al titular de Justicia, Fernando Rabat, dan cuenta de un "problema de coordinación, en que le toca a él (Kast) salir a proteger a sus ministros, y no al revés", como indicaría la lógica.

Con todo, "aparentemente, el Presidente ha estado apostando a que este vendaval de presiones que está sintiendo en la interna va a pasar cuando empiecen a aparecer los números de la (Ley de) Reconstrucción, o de cambio de ciclo económico, lo cual es una apuesta muy arriesgada, a mi juicio", sostuvo el investigador.

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