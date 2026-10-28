Minvu tapará hoyos y reparará calles en cinco comunas de la RM

El Ministerio de Vivienda (Minvu) anunció el plan "Chao Baches", que destina mil millones de pesos para reparar más de 10 mil metros cuadrados de pavimento en cinco comunas de la Región Metropolitana.

La iniciativa se implementará en Quinta Normal, Independencia, San Miguel, Estación Central y San Joaquín por el plazo de dos meses, que podría extenderse por las condiciones climáticas.

El plan fue lanzado esta jornada en la primera comuna y contó con el rápido respaldo de vecinos y conductores, que afirmaron que el deterioro de las calles afecta a cualquier tipo de tránsito, sobre todo cuando hay precipitaciones.

"(La) primera tarea va a ser que el plan se pueda extender. Hoy estamos en cinco comunas; ya no damos más con los baches u hoyos y buscamos atacar este tema con nuestras cuadrillas Serviu", dijo en la instancia el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

"El criterio acá (de implementación) es irnos por las comunas más antiguas; no hay criterio político. Es importante decir eso: nosotros trabajamos para todos los chilenos, da lo mismo el color. Estamos con municipios que son de un lado y del otro y, en este caso, se escogieron los municipios más longevos que rodean el casco histórico", indicó el arquitecto.

Por último, no descartó ampliar el plan a más comunas durante 2027 y 2028.

Alcaldesa de Quinta Normal: "Estoy muy contenta y agradecida"

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), agradeció que la iniciativa contemple su comuna: "La verdad, estoy muy contenta por este proyecto que se está ejecutando. La problemática de las calzadas es de las principales en nuestra comuna".

"Por lo mismo, estoy súper agradecida del Ministerio de Vivienda y del Serviu, que nos hayan elegido. Los vecinos también lo están y esto, por cierto, avanza hacia la seguridad vial y hacia tener un mejor vivir", manifestó.