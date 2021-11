Crimen de científico canadiense en Valparaíso: Tribunal declaró culpable a imputado y absolvió a su compañero

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso estableció este jueves que Patricio Bobadilla Moraga fue el autor del robo con homicidio que acabó con la vida del ciudadano canadiense Peter Alan Winterburn, ocurrido el 21 de junio de 2019 en el Cerro Alegre, corazón del turismo porteño.

Según el veredicto leído esta tarde por la jueza Verónica Rivera, la participación del condenado en el asalto y apuñalamiento al geoquímico, quien estaba en Chile por un simposio que se realizaba en Santiago y que visitó la ciudad puerto con su hija y su esposa, quienes presenciaron el crimen, se encuentran suficientemente acreditados con las pruebas rendidas durante el juicio por el Ministerio Público.

Por otro lado, por unanimidad, el TOP absolvió y ordenó la liberación de prisión preventiva del compañero de delito de Bobadilla, coimputado por este robo con homicidio, al argumentar que no se lograron alcanzar pruebas que permitieran llegar a un estándar condenatorio contra el sujeto por el asesinato.

Condenado Bobadilla tras absolución de co imputado: “voy a hacer huelga porque no tengo nada que ver. No puede ser uno para la calle y uno quedar preso” @Cooperativa — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) November 18, 2021

"Producto de la resistencia de la víctima, el imputado procedió a apuñalar a la víctima por la espalda para luego, en conjunto con el otro sujeto, sustraer la mentada especie, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, huyendo ambos con ésta en su poder y quedando la víctima herida en el lugar", dijo la magistrada Rivera en la lectura del fallo.

"La víctima falleció en el lugar y la causa de muerte fue un shock hemorrágico agudo", explicó.

"Voy a hacer huelga porque no tengo nada que ver. No puede ser uno para la calle y uno quedarse preso. Yo no puedo quedar preso por algo que no he hecho", exclamó el único condenado por el crimen ante el tribunal.

La sentencia será finalmente comunicada el próximo 26 de noviembre. Bobadilla arriesga cadena perpetua calificada.