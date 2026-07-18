Delegado de Valparaíso por cortes de luz: "No puede ser que no tengan tiempo de reposición"

El Delegado Presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, cuestionó este sábado la falta de plazos obligatorios para la reposición del suministro eléctrico tras el sistema frontal que afecta a la zona, luego de que más de 221 mil clientes amanecieran sin luz.

En conversación con Cooperativa, la autoridad regional adelantó que solicitará una revisión de la normativa vigente.

"No tienen una obligatoriedad"

Millones explicó que, a diferencia de los cortes por causas ajenas a fuerza mayor -que sí cuentan con un plazo legal de reposición de dos horas-, los eventos climáticos como el vivido dejan a las compañías eléctricas sin un tiempo máximo para restablecer el servicio

Reporte a las 08:30 horas de este sábado.

"Cuando son casos de fuerza mayor, no tiene un tiempo de reposición, al revés de cuando no es fuerza mayor. Entonces hay localidades que ya llevan más de 24 horas sin luz. Lo único que hace la empresa es que están amparadas en la norma y por lo tanto pueden demorarse el tiempo que ellos crean que puedan", afirmó el Delegado.

La autoridad detalló que Valparaíso concentra cerca de 20 mil clientes sin energía, Quilpué otros 25 mil y La Ligua -donde una tromba derribó 16 postes- mantiene 12 mil usuarios a oscuras.

"Tenemos 221.000 clientes todavía sin energía, según el reporte. Es muy complejo, el 20% es un número muy alto", sostuvo.

Falta de cuadrillas y árboles sin podar

Sobre las razones del retraso, Millones reconoció una combinación de factores: la ausencia de suficientes cuadrillas disponibles en el mercado -demandadas por la emergencia en el norte del país- y el riesgo para los propios trabajadores de reponer postes en zonas aún afectadas.

El delegado también apuntó a una "corresponsabilidad" de municipios y privados que no podan los árboles junto al tendido eléctrico. "Hay que ver de qué forma establecemos la obligatoriedad, las fechas de poda (...) y también mayor responsabilidad de aquellos que no podan los árboles en su casa y afectan al alumbrado público", planteó.

El gerente de Operación y Distribución de Chilquinta, Luis Sepúlveda, detalló a través de Redes Sociales que "las dificultades para retomar el servicio eléctrico en la región se debe a la caida de árboles de gran envergadura" y también la complejidad la recuperación de los postes caídos a raíz de la emergencia climática.

Además, agregó que retomar el suministro eléctrico para las familias demorará más del tiempo estimado, ya que deben podar árboles enteros y reparar, aún bajo condiciones adversas, los postes y el alambrado afectado por el sistema frontal.

Pide al Gobierno revisar la norma

Millones adelantó que ya trasladó su inquietud a las autoridades centrales. "Se lo planteé ayer al ministro y al presidente que conversamos, que tenemos que revisar la norma. Tenemos que establecer una obligación de mayor reforzamiento de la empresa, pero para este efecto imprevisto no podemos tener a ciudades o localidades con más de 24 horas sin luz. Imagínese lloviendo, con frío y sin luz, muy complejo el panorama", cerró.

Un hospital de la región también quedó sin suministro eléctrico durante la emergencia, aunque logró operar con generador propio.