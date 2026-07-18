08:41 - | Balance Senapred: Un total de 41 mensajes SAE enviados para apoyar procesos de evacuación.

08:40 - | Balance Senapred: Un total de 16 viviendas reportadas como destruidas; 291 viviendas con daño mayor; 5.319 con daño menor, y 863 en evaluación.

08:32 - | Balance Senapred: 516 personas damnificadas, entre la Región de Atacama y La Araucanía; 800 albergados; 1.181 personas aisladas; seis personas lesionadas; una persona desaparecida en la Región del Maule; cuatro personas fallecidas.

08:28 - | Senapred pidió evitar ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama ¡ATENCIÓN Por crecida evite ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la calma y acatar las%u2026 pic.twitter.com/3c1kxjYRka — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

08:25 - | Biobío: Gobierno comprometió 250 millones de pesos para las comunas de Arauco, Tomé y Talcahuano, y 350 millones de pesos para la comuna de Penco. Recursos que fueron recuperados por el Gobierno Regional en el marco del %u201Ccaso convenios%u201D.

08:22 - | Metro de Valparaíso retomó el servicio entre Limache y Puerto. Toda la red se encuentra operativa, luego de una interrupción del suministro de energía para la red. #EFEINFORMA 06:54 horas ¡Atención! Se inicia el servicio entre Limache y Puerto. Toda la red se encuentra operativa. Mantente atento a nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/zmlFmlM5s8 — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 18, 2026

08:16 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, sobre cortes de luz: Hay un problema de norma porque cuando son casos de fuerza mayor, no hay tiempo de reposición.

08:10 - | Senapred declaró alerta roja en la Provincia de Huasco, Región de Atacama. #SENAPREDAtacama Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Provincia de #Huasco por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/0DExPGM32M pic.twitter.com/o80HOzsPXA — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

08:07 - | Valparaíso: Una persona falleció tras ser arrastrada por caudal en cruce de badén en la comuna de Santa María.

08:04 - | Víctor Isla, alcalde de Vallenar: El Río Huasco tiene calidad de humedal urbano. Entonces, entramos en materias delicadas porque no se puede intervenir, pero con el decreto de emergencia del Presidente de la República nos dimos la calidad de entrar al río e intervenirlo de todas formas, porque si no lo hacíamos, poníamos en riesgo la integrad de las personas de nuestra comuna.

07:58 - | Alcalde de Vallenar, Víctor Isla: Tenemos maquinaría que debido al decreto de emergencia pusimos a disposición; más de 12 equipos municipales; hay un contingente de más de 44 carabineros, que están atendiendo la emergencia; hay seis compañías de Bomberos. Vallenar es una zona compleja, porque además hay un sector rural.

07:56 - | Víctor Isla, alcalde de Vallenar en Cooperativa: Hasta las 7:00 de la mañana han precipitado más de 30 milímetros en la ciudad, lo que significa la acumulación del promedio anual que tenemos en la comuna.

07:52 - | Valparaíso: Corte por crecida de río en La Ligua dejó aislada a más de 600 personas.

07:47 - | Senapred pidió evacuar sector de Quebrada Valparaíso, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, por desborde de canal. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde de canal, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada Valparaíso; en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA%u2026 pic.twitter.com/j2FFSkzuBA — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:39 - | Senapred pidió evacuar los sectores de Villa el Arrayán sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, por activación de quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral, #SENAPRED solicita evacuar sectores Villa el Arrayán sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral; en la comuna de #Vicuña, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en%u2026 pic.twitter.com/M2yXWNPwBy — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:32 - | Coquimbo: Crecida del Río Guatulame se llevó el puente del sector Tomé Bajo, dejando alrededor de 600 personas en aisladas en Monte Patria.

07:28 - | Más de 374.000 clientes sin suministro eléctrico en el país: La Región de Valparaíso concentra los cortes, seguida por la Región de Coquimbo.

07:12 - | Por la activación de quebrada, senapred llamó a evacuar sector de Quebrada San Carlos, en la comuna de Vicuña. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada San Carlos, Ruta 41, en la comuna de #Vicuña, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.%u2026 pic.twitter.com/al4lWEVqvt — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:11 - | Senapred pidió evacuar también sectores de Las Pircas y La Fragua en Alto del Carmen, en la Región de Ataca,a. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Pircas y La Fragua, en la comuna de #AltoDelCarmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería%u2026 pic.twitter.com/0VbjNfnhdr — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026