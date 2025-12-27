Síguenos:
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Eduardo Artés lamentó muerte de concejal que era "un compañero grande y un luchador popular"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Milko Caracciolo, del Partido Igualdad, se desempeñaba como edil de la comuna de San Antonio, cuya alcaldía declaró dos días de duelo.

Falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras pescaba en Playa Hermosa, en la Región de O'Higgins.

Eduardo Artés lamentó muerte de concejal que era
 X: Eduardo Artés (@artes_oficial)

"Con Milko nos unía la lucha por una patria nueva y popular", señaló Artés, tres veces candidato a la Presidencia de Chile.
El concejal de San Antonio Milko Caracciolo (Partido Igualdad) falleció este viernes luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras practicaba pesca en la playa Hermosa de Pichilemu, en la Región de O'Higgins.

La muerte del edil generó diversas reacciones, entre ellas la del excandidato presidencial Eduardo Artés, quien destacó su compromiso político y social.

"Falleció un compañero grande: falleció Milko Caracciolo, dirigente y luchador popular, concejal en San Antonio. Con Milko nos unía la lucha por una patria nueva y popular. Un abrazo grande y fraterno a su familia y compañeros", escribió en su cuenta de X.

De acuerdo con la información entregada por la Municipalidad de San Antonio, Caracciolo se encontraba pescando cuando sufrió una descompensación cardíaca.

Según consigno La Tercera, el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, confirmó que el hecho ocurrió en el sector de Playa Hermosa y que, pese al trabajo de los equipos de emergencia, la víctima falleció en el lugar.

Córdova agregó que el concejal estaba acompañado por un familiar directo al momento del episodio y que se activaron los protocolos correspondientes tras el aviso.

Milko Caracciolo era padre de dos hijos, de 18 y 26 años, y se encontraba ejerciendo su segundo período como concejal de San Antonio, cargo al que accedió en representación del Partido Igualdad.

Durante su trayectoria estuvo estrechamente vinculado a la pesca artesanal, la actividad portuaria y el trabajo comunitario.

Desde la Municipalidad de San Antonio lamentaron su fallecimiento y destacaron su compromiso con la comuna. En esa línea, el alcalde Omar Vera decretó duelo comunal por dos días, a contar de la medianoche de este sábado.

