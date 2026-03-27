Estudiante fue atacada por compañeras en Algarrobo: Agresoras grabaron el hecho

Una estudiante de 16 años fue agredida por cuatro compañeras de su liceo en la comuna de Algarrobo, en la Región de Valparaíso, en un hecho ocurrido tras el término de la jornada escolar.

Según registros difundidos en redes sociales, el hecho se produjo cuando la joven se dirigía desde el Colegio Carlos Alessandri Altamirano hacia su domicilio, momento en que habría sido seguida y atacada por las agresoras, quedando tendida en el suelo.

Producto del ataque, la estudiante resultó con diversas contusiones y episodios de pérdida de conciencia, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron lesiones de consideración, aunque sin riesgo vital.

El caso generó rechazo luego de que las involucradas compartieran publicaciones en redes sociales burlándose de lo ocurrido, según informó el medio local El Líder de San Antonio. En tanto, Carabineros de Algarrobo acogió la denuncia por las lesiones, mientras se desarrollan diligencias para esclarecer los hechos.