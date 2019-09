Ex director de Conaf: La búsqueda del tesoro será noticia mundial y negativa para Chile

Juan Franco de la Jara, director de la Corporación Nacional Forestal entre 1989 y 1992, respaldó al ex jefe regional de la institución en Valparaíso, Pablo Mira, quien dimitió en coincidencia con la polémica sobre la búsqueda de un supuesto tesoro del siglo XVIII en el Archipiélago de Juan Fernández.

Mediante una declaración, el Consejo de Guardaparques de Chile ya había expresado "respeto y apoyo al director regional de la Conaf de Valparaíso, Pablo Mira, quien debió abandonar su cargo por oponerse a firmar" una autorización para "excavaciones al interior del Parque Nacional", solicitadas por el historiador holandés Bernard Kaiser, y apoyadas por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

"Increíble imposición"

En este marco, en una carta enviada a El Mercurio, Franco expresó: "Quien haya conocido un parque o reserva administrada por Conaf puede dar fe del compromiso de sus guardaparques con el patrimonio natural bajo su responsabilidad. El cuidado de nuestra flora y fauna es una tarea que todo funcionario de la institución ejerce con verdadera pasión. No puede ser de otra manera despues de conocer la maravillosa naturaleza que nos tocó en suerte poseer".

"Por ello no me sorprende la renuncia de don Pablo Mira. Su compromiso y su consecuencia no le daban otra salida a la increíble imposición de la autoridad superior de permitir la búsqueda de un hipotético tesoro", escribió.

"Sospecho que esta será noticia mundial y negativa para nuestro país. Mi modesta sugerencia es revisar la situación", agregó el ex director de Conaf.

Bienes Nacionales se desmarca y resta importancia a superficie implicada

Durante el fin de semana el Ministerio de Bienes Nacionales publicó otra declaración en la que dijo desconocer "los motivos de la salida del ex director de la Conaf en la Región de Valparaíso, Pablo Mira".

"No es una decisión que radique en el Ministerio, sino que en la propia Corporación Nacional Forestal, organismo que no depende de esta Secretaría de Estado", expresó la cartera liderada por el ex diputado UDI.

Asimismo, la cartera le restó importancia a la polémica asegurando que "el área de búsqueda para el desarrollo de estas actividades corresponde a 400 metros cuadrados, lo que equivale al 0,0004 por ciento respecto del total de hectáreas del Parque Nacional, que comprende 9.571 hectáreas de superficie".

[DECLARACIÓN PÚBLICA]

Sobre la declaración emitida por el Consejo Nacional de Guardaparques en la realización de sondajes exploratorios para la búsqueda de restos históricos en el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, es importante aclarar lo siguiente: pic.twitter.com/xwOuhTq5b7 — Bienes Nacionales (@MinisterioBBNN) 21 de septiembre de 2019

Conaf promete fiscalización rigurosa

También se refirió a la controversia, ayer domingo, y en respuesta a la declaración pública emitida por el Consejo de Guardaparques de Chile, la propia institución forestal, que indicó que la "desvinculación del ex director de CONAF Valparaíso no se debió a excavación arqueológica en Juan Fernández".

"La Dirección Ejecutiva de la institución informa a la comunidad que la determinación no se debió a la posición del ex funcionario frente a la excavación arqueológica autorizada en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández. La Dirección Ejecutiva de CONAF tomó la decisión en base a lineamientos de carácter administrativo que no guardan relación con los trabajos que promueve en el archipiélago el historiador de origen holandés, Bernard Keiser, en búsqueda de un tesoro español presuntamente enterrado en la zona en el siglo XVIII", explicó.

Conaf afirmó que su "principal preocupación es la conservación de los valiosos recursos naturales y culturales que albergan las áreas silvestres protegidas del Estado, entre ellas, por supuesto, el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, que además ostenta la condición de Reserva de la Biosfera. Por este motivo, cualquier tipo de intervención en esta zona será fiscalizada con la mayor rigurosidad", advirtió.

La organización agregó, por último, que el jefe regional del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental (...), Sandro Bruzzone, asumió el cargo interino de Director de la Corporación en la Región de Valparaíso".