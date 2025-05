Exgobernador de Marga Marga es indagado por cobro de "asesorías fantasma"

Gianni Rivera, exgobernador de la Provincia de Marga Marga, fue imputado este viernes como autor del delito reiterado de estafa contra la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), por la emisión de boletas vinculadas con "asesorías fantasma" dirigidas a municipios entre 2020 y 2021.

El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, detalló que "desde el cargo del director de Relaciones Institucionales (de la casa de estudios), gestionó el pago de un conjunto de boletas de honorarios de un tercero, mediante las cuales logró apropiarse de dineros de la universidad".

"Esos dineros fueron depositados en la cuenta corriente de ese tercero, quien a su turno, traspasó los fondos. Es decir, lo que el Ministerio Público detectó es una triangulación de fondos", los que superan los 34 millones de pesos, de acuerdo con el persecutor.

Durante la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el abogado de Rivera, Pablo Gómez, aseveró que "mi representado, cuando tomó conocimiento de esta investigación en su contra, reintegró el total de los fondos, de manera tal que la universidad, viéndose satisfecha en ese sentido, estuvo de acuerdo en que esos mismos montos, que han sido recuperados, fueran la base de un acuerdo reparatorio".

"Así lo manifestamos en una escritura pública, que se firmó el 10 de abril, y que presentamos hoy", pero la magistrada Ingrid Alvial rechazó esa petición, atendido el interés público prevalente del patrimonio de la casa de estudios.

En ese sentido, el defensor apuntó que "la investigación va a seguir su curso, pero esta parte cree que las posibilidades de una salida alternativa siguen vigentes".

📢Unidad Regional Anticorrupción #URAC @FiscaliaRegionV formuló cargos en contra de Gianni Rivera por el delito reiterado de estafa.

📌Tribunal no acogió la solicitud de su defensa de arribar a un acuerdo reparatorio, considerando los antecedentes vertidos por el Fiscal Rebeco. pic.twitter.com/oWU8xTfiq6 — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FiscaliaRegionV) May 9, 2025

A su salida del tribunal, Rivera, quien quedó bajo arraigo nacional por los cinco meses de plazo de la investigación, afirmó que "asumo la responsabilidad de una desprolijidad en parte de un equipo. Si yo lidero un equipo, y el equipo comete una desprolijidad, es quien lidera el equipo quien debe asumirla".

"Pero que no quepa la menor duda de que no se ha hecho delito alguno. No son mis boletas, no son emitidas por mí. Vamos a demostrar en el proceso que no se cometió ningún delito, y que todo lo que se hizo fue lo correcto", aseguró la exautoridad.

En el día previo a esta audiencia, Rivera renunció a la vicepresidencia nacional de la Democracia Cristiana (DC), que además de ratificar su decisión este viernes, confirmó que el Tribunal Supremo del partido también suspendió su militancia.