Familia de detective fallecido se querelló contra la PDI por obstruir investigación

La familia del detective Francisco Gutierrez, interpuso una querella en contra de la PDI por el delito de obstrucción a la investigación, por supuestas incongruencias que existieron en el lugar en donde fue encontrado el cuerpo sin vida del funcionario policial, el pasado 23 de abril.

Su madre, Flaminga Olaza, dijo que "lo que me quedó más grabado fue cuando me entregaron la mochila y esta no tenía tierra, ni sangre, y dentro de ella estaba su billetera limpia por dentro y por fuera, saco sus documentos y estos estaban con sangre. Nadie me dio una explicación hasta el día de hoy".

"Sí hay terceras personas involucradas y descarto cien por ciento de que haya sido suicidio", agregó.

El cuerpo del ex miembro de la Brigada de investigación criminal de la PDI, quién se desempeñaba en la unidad "Microtráfico cero" , fue encontrado en las inmediaciones del Sporting Club en Viña del Mar el pasado 23 de abril. Desde entonces, su familia elaboró un documento con 29 preguntas con dudas fueron planteadas a la PDI, pero dicen que no obtuvieron respuestas.

El abogado Patricio Olivares dijo que "resultan dudas manifiestas en como se trabajó el sitio del suceso, la rapidez con la que se trabajó siendo un sitio del suceso abierto, por lo que el trabajo que ahí se hizo no era para dos horas, sino para uno mucho más amplio".

"Hay discordancia entre un informe y otro, de porqué (otros detectives) estaban ahí, hay un informe planimétrico que hecha por tierra lo que hizo la Brigada de homicidios", argumentó.

Olivares precisó que "todas las diligencias que solicitamos están tendientes a esclarecer los últimos instantes en la vida de Francisco y como él llega ahí, puesto que no tenemos la claridad de cómo esto ocurrió".

PDI: "La causa aún se encuentra abierta"

La Jefatura de asuntos públicos de la PDI, por medio de un comunicado, indicó que "el Ministerio Público instruyó que la Brigada de Homicidios de Valparaíso adoptara las primeras diligencias en el sitio del suceso y posteriormente, emitió una orden de investigar en una causa que aún se encuentra abierta".

"De forma paralela, la PDI instruyó los actos administrativos correspondientes, los que se encuentran aún en etapa investigativa".

"No tenía depresión"

Familiares y amigos del detective fallecido, argumentan que el joven no atravesaba por ninguna depresión y que incluso venía llegando de vacaciones que tuvo en el Caribe y que incluso había comprado argollas de matrimonio que le regalaría esa misma semana a su novia, para quién le preparaba una celebración.