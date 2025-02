Familias de fallecidos en megaincendio demandaron al Estado por 49.500 millones

Más de 50 familias de fallecidos en el megaincendio en la Región de Valparáiso, ocurrido en febrero del año pasado, interpusieron una demanda contra el Estado y diversas instituciones públicas, a quienes acusan de negligencia en la prevención y gestión de la emergencia.

El recurso legal, presentado en el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, busca una indemnización de 49.500 millones de pesos, argumentando que la falta de medidas oportunas y la descoordinación de las autoridades fueron factores determinantes en la tragedia, que cobró la vida de 137 personas.

"Que se haga justicia"

El abogado Felipe Olea, representante de 55 familias afectadas por la tragedia, explicó que el requerimiento "busca no solamente que se esclarezca la verdad, sino que se haga justicia", puesto que "creemos que no existe justicia mientras no haya reparación, y si la reparación tiene que ser económica, aun cuando ninguna cifra devuelva la vida de estos seres queridos, lo vamos a luchar".

"Sabemos que la litigación va a ser ardua, que nos vamos a enfrentar con autoridades que no solamente no reconocen su responsabilidad, sino que no temen mentir, ocultar información. No temen realizar ninguna granjería, en este caso, para cuidar su poder", enfatizó el querellante.

En esa línea, el jurista manifestó que "sabemos que va a ser difícil, pero ello no nos amedrentan y, por lo mismo, daremos una pelea en todos los escenarios: Si tenemos que litigar para de nuevo llegar hasta la Corte Suprema, como lo hicieron los colegas que demandaron (al Estado) por la familia Luchsinger Mackay, lo vamos a hacer".

La demanda podría convertirse en un caso emblemático, sentando un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a emergencias de gran magnitud.