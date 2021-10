Fedefruta advierte que decisión de la DGA "secará el Río Aconcagua"

La Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta) se lanzó en picada contra la Dirección General de Aguas (DGA) luego de su orden a las Juntas de Vigilancia del Río Aconcagua de regular sus compuertas de forma permanente para asegurar el suministro del Gran Valparaíso.

"Cerrar las compuertas esperando que suba el caudal por un deshielo que la sequía ya se encargó de frustrar, no solo hará que no se reserve agua para la población (del Gran Valparaíso). También, generará un impacto social irreparable en zonas de Aconcagua donde el 85 por ciento de los fruticultores es pequeño y mediano", señaló Jorge Valenzuela, presidente del gremio.

El dirigente afirmó que la medida "técnicamente no está estudiada" y sólo logrará que "el Aconcagua se seque, sacrificando una zona productiva, con todos los efectos sociales y económicos que aquello significa".

Adicionalmente, "se olvida" del esfuerzo que han hecho los regantes de toda la cuenca para hacer más eficiente el uso del agua en medio de la sequía.

"Esta sequía no puede poner en riesgo el agua potable para los grandes centros urbanos, pero la medida de la DGA está muy lejos, técnicamente, de asegurar el agua potable para el Gran Valparaíso, como era la idea", indicó Valenzuela, que solicitó que la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, intervenga para corregir la medida, "que no logrará un mayor abastecimiento de agua y que (más bien) condenará a la pobreza a zonas ya postergadas por el Estado".

SNA CRITICA DECISIÓN "APRESURADA"

Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) calificó la decisión de la DGA como "apresurada", pues -según la gremial- "perjudica gravemente a los agricultores de la zona".

"Las medidas deben siempre llevarse a cabo de manera paulatina, con diálogo técnico entre las partes y considerando todos los aspectos", apuntó la organización.

GOBIERNO: "EXISTE LA VOLUNTAD DE CONVERSAR"

A nombre del Gobierno, el delegado presidencial regional, Jorge Martínez, aseveró que "existe la voluntad de conversar con los usuarios del Río Aconcagua, porque también estamos muy preocupados por la agricultura".

No obstante, explicó que "lo que logramos en el año 2019 fue un acuerdo de las secciones para distribuir el agua y el agua tiene que llegar hasta la cuarta sección para poder meterla al embalse Los Aromos para asegurar el consumo humano. Lo que ocurrió es que el agua no estaba llegando hasta la cuarta sección: por alguna razón el agua no se estaba usando bien y no se estaban cumplimiento los acuerdos, y siempre que no se cumplan los acuerdos, eso obliga a intervenir el río".

ALCALDE DE PANQUEHUE: "ESTAMOS DESESPERADOS, SE NOS VA A SECAR EL VALLE"

Desde los municipios locales, en tanto, el alcalde de Panquehue, Gonzalo Vergara, dijo que como comunidad "estamos desesperados con esta decisión".

"Hoy día, si no se le pone agua al embalse Los Aromos, no se va a secar y Viña del Mar y Valparaíso tampoco van a quedar sin agua potable, porque ellos tienen agua para estos meses. Si hoy día tenemos que dejar pasar el agua a la tercera y cuarta sección para llenar el embalse Los Aromos, que es administrada con una empresa privada -Esval- que le vende agua a la gente, ¿le vamos a ceder el agua gratis para que ellos se la puedan a la gente? Se nos va a secar el valle", sostuvo el jefe comunal.

"Si esto llega a pasar, tengan por seguro que dentro de uno o dos meses los pequeños productores del Valle de Aconcagua no tendrán siembras, hortalizas, frutos", alertó.