Fiscalía dice que muerte accidental de Anahí "es una posibilidad real"

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aseguró que "no tenemos ningún antecedente que hoy nos pudiera hacer pensar que ha habido intervención de terceros" respecto a la desaparición y muerte de Anahí Espíndola.

"Por lo tanto, una muerte accidental es una de las posibilidades reales que se está barajando", afirmó la persecutora, señalando que "se está trabajando en las pericias, en el Servicio Médico Legal, para determinar con precisión la causa de muerte".

Por lo que precisó que "no tenemos, hasta acá, ningún antecedente que dé cuenta que hay intervención de terceras personas en la muerte de Anahí, no tenemos todavía la definición técnica, precisa, la conclusión científica respecto de la causa de muerte, pero me atrevo a indicar, descarto que todo ese tipo de información pueda respaldarse en algún antecedente de la causa".

Asimismo, la fiscal Perivancich criticó la información que circula por redes sociales y la descartó "absolutamente. Me parece del todo irresponsable la emisión de esas opiniones que hemos visto en las redes sociales. Hay que entender que las personas tenemos una dignidad que no termina por el hecho de que esa persona fallezca".

"Se ha tratado con una liberalidad el tipo de información tan sensible que estamos manejando. Descarto que haya estos elementos que dan cuenta de las circunstancias en las que habría estado ella en esta semana, que aquí hay delitos que se están ocultando", fustigó Perivancich.

Anahí Espíndola, de 22 años, desapareció la noche del 4 de enero en Viña del Mar, cuyo rastro se perdió luego de que concurriera al gimnasio Seven en el sector de Recreo. El viernes 12 de enero se encontró un cuerpo en los roqueríos de dicha ciudad y, luego del trabajo del SML, se logró establecer que correspondía a la joven.