Fragata portuguesa: Prohibición de baño en cuatro playas de Santo Domingo

Redacción Cooperativa
La seremi de Salud de Valparaíso prohibió el baño y actividades recreativas en cuatro playas de la comuna de Santo Domingo, ante la reaparición de la fragata portuguesa.

Se trata de las playas Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur, donde se vieron ejemplares durante este fin de semana.

Esta medida será temporal, hasta que la autoridad sanitaria logre comprobar que ya no hay indicios de la presencia de esta especie.

