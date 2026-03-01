Gobernador Mundaca sobre Boric: "Es un Presidente que tiene que dar hartas explicaciones"

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, evaluó la gestión del Presidente Gabriel Boric a solo 11 días del cambio de mando, mirando con suspicacia lo que será la Administración de José Antonio Kast.

En conversación con El Mercurio, Mundaca fue duro con Boric y calificó con una "nota dos" su gestión en materia de descentralización: "La descentralización política no ocurrió, a pesar de que Gabriel Boric prometió a todos los gobernadores que iba a terminar con la figura de los delegados, no terminó; en lo administrativo, tampoco; en materia fiscal, la mala planificación de la hacienda pública ha provocado que los GORE en los últimos tres años hayamos sufrido recortes".

"Es un gobierno que hipotecó tempranamente su programa, porque ató el destino de su gobierno al primer proceso constituyente. Finalmente, entra el Socialismo Democrático a gobernar. En términos programáticos, más allá de las 40 horas, la reforma de pensiones, de la creación del Ministerio de Seguridad, es poco lo que yo rescato", analizó.

En ese sentido, afirmó que no ve al actual Mandatario como un "líder de la oposición" en el próximo ciclo: "Un gobierno que le transfiere la banda presidencial a quien está en las antípodas ideológicamente, es un fracaso (...) Da cuenta de que fue incapaz de proyectar otro liderazgo".

Asimismo, apuntó respecto al oficialismo que "para construir unidad desde la izquierda, se requiere unidad de propósito (...), supone un ejercicio importante, hoy nadie lo está haciendo".

Mundaca enfatizó en que el Gobierno de Boric "es un fracaso completo. Es un Presidente que tiene que dar hartas explicaciones en los territorios, en materia ambiental, presupuestaria, de relaciones internacionales, porque una cosa es hablar de soberanía, de autodeterminación de los pueblos (...), pero ante el primer 'apretón' de los gringos, inmediatamente ceder, la verdad es bastante genuflexa la conducta".

Respecto al proyecto del cable submarino entre Chile y China, señaló que "el cierre tiene mucha controversia. El cable chino. Así como se tramitó de forma muy rápida, también se anuló de forma muy rápida (...) por situación de tipeo". Y cuestionó la injerencia de Washington sobre "nuestras decisiones soberanas": "Da cuenta de lo susceptible que es, en sus postrimerías, de poder acceder a las peticiones de la embajada norteamericana".

"A los GORE no les interesa pelearse con La Moneda, y a La Moneda no le conviene pelearse con los GORE"

Sobre el futuro Gobierno de José Antonio Kast, Mundaca señaló que su "talón de Aquiles" puede ser que "tiene 16 ministros que provienen del mundo empresarial, muy técnico, pero con poco bagaje político (...) Cuando haya que hablar con los trabajadores portuarios, los profesores, los gremios de la salud, los comités de vivienda, no basta con el temperamento de algunos ministros, porque hay procesos de negociación de por medio. O cuando tenga que relacionarse con los gobiernos regionales".

Bajo su rol de gobernador independiente de izquierda, reflexionó que "vamos a respetar la institucionalidad. Aquellas políticas públicas que se digiten desde La Moneda, que vayan en la dirección de mejorar el bienestar de las personas, es importante que sean apoyadas y secundadas. Al revés, si se toman iniciativas que tienen que ver con retrotraer avances civilizatorios, sin duda eso va a tener una fuerte resistencia desde el punto de vista del campo social".

"La bandera que voy a levantar es la de la descentralización. Mi rol es ejercer mi cargo hasta 2029. Voy a tener probablemente una interlocución más fluida que la que tuve con el gobierno del Presidente Boric, que fue poco fluida", afirmó.

En cuanto al anuncio del recorte fiscal de los 6.000 millones de dólares, declaró que "absolutamente" tendrá un efecto en los gobiernos regionales. "Es importante poder conocer cuál va a ser la directriz que dé la hacienda pública, de la Dipres. Estamos esperando lo que va a ocurrir", dijo.

"Hace un par de años, cuando me maltrató la hacienda pública, llegué a La Moneda con 32 alcaldes, y créame que me escucharon. A los gobiernos regionales no les interesa pelearse con La Moneda, y a La Moneda no le conviene pelearse con los gobiernos regionales", sostuvo.

En materia de reconstrucción, Mundaca afirmó que presionarán desde el primer día para que el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, cumpla con el plazo autoimpuesto de 15 meses.

"Esa soga se la puso al cuello el propio ministro. Nadie se la impuso. Le vamos a exigir que cumpla los 15 meses, a partir del 11 de marzo", y, de no hacerlo, indicó que "en el 'Japening con ja', cuando a Espinita lo retaba el jefe, él se agarraba de la solapa y se tiraba por el edificio".