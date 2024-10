Gobierno alista expansión de recursos para el Hospital Van Buren

El director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Cristián Gálvez, adelantó que el Ministerio de Salud gestiona una expansión presupuestaria para el Hospital Carlos Van Buren, cuyos funcionarios reclaman hace casi un mes por una crisis financiera sin precedentes.

La autoridad regional reafirmó que la falta de recursos se debe a "complejidades que tienen elementos de arrastre, que tienen que ser investigados, y otras cuestiones que son propias del trabajo hospitalario dan cuenta de que, efectivamente, hay una complejidad de la que hay que hacerse cargo".

"Este proceso no es nuevo, lo viven los establecimientos de salud permanentemente, y hay que hacer los ajustes que se tenga que hacer; en ese proceso nos encontramos. No desconocemos que hay una dificultad, por supuesto que la hay, y la estamos enfrentando de la mejor manera posible, con recursos adicionales, y con trabajo coordinado con el Ministerio de Salud -con la DIGERA (División de Gestión de Redes Asistenciales) en particular- que apunta a generar una expansión", detalló Gálvez.

En ese sentido, el director de la repartición indicó que el Minsal probablemente anunciará este martes la presentación de "dos decretos -de los que tengo información- que superan los mil millones de pesos" a ser dispuestos para el recinto porteño.

En el momento más álgido de la crisis, nueve de los 16 pabellones del hospital estuvieron fuera de servicio pero Gálvez destacó que, gracias a que se priorizaron insumos y medicamentos en los últimos días, la autoridad sanitaria logró reducir ese número a cuatro.

COLEGIO MÉDICO: "ES INÉDITO, UN ESCÁNDALO"

En paralelo, los funcionarios continuaron manifestándose afuera del recinto este martes, esta vez con apoyo de miembros del Colegio Médico: la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, fustigó que "el Gobierno y Hacienda se encuentran como en un mundo paralelo si piensan que nos podemos hacer cargo como salud de tiempos de espera, de retrasos de pacientes oncológicos, y otras muchas necesidades sin tener el presupuesto para llegar a fin de año. Eso no es posible".

"Siempre ha sido difícil, pero la dificultad de este año es realmente inédita, y en un hospital tan importante como el Van Buren realmente es un escándalo. No se puede gobernar con este nivel de escasez en algo que es tan vital como la salud", subrayó la facultativa.

Por lo anterior, Arriagada afirmó que en el marco de la discusión presupuestaria de cara al 2025, "queremos tomar un valor serio y hacer un compromiso deser veedores como Colegio Médico, en conjunto con el Poder Legislativo, de manera de resolver en tres años la lista de espera" correspondiente a la salud pública.

Desde el Hospital Carlos Van Buren (@VAN_BUREN_) nuestra Pdta. Dra. Anamaría Arriagada (@titiarriagada) junto a la Dra. @giseviveros, Pdta. (S), @ColMedSantiago y el Pdte. @ColMedValpo, Dr. Ignacio De La Torre, (@dridelatorre) participan en movilización de los funcionarios del... pic.twitter.com/hfjIKmGbaU — Colegio Médico de Chile - Colmed Chile (@colmedchile) October 1, 2024

También concurrió al hospital en esta jornada el senador Juan Luis Castro (PS), quien anunció que citará a la Comisión de Salud de la Cámara Alta a la ministra Ximena Aguilera, para que responda por la crisis de este y unos 60 recintos más que -según él- también tienen problemas financieros.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN), de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de garantizar la atención de salud en el Van Buren.