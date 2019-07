Hijuelas: Gremio agrícola solicitará abrir nuevo foco investigativo por reiterados robos de palta

El Comité de Seguridad Agrícola de Hijuelas (Cosach) anunció la interposición de acciones legales para perseguir el robo de paltas en la zona que ha llevado a los agricultores a invertir millonarias sumas de dinero en seguridad.

"Estamos desesperados, hemos llegado a un límite", acusó Cristian Velásquez, presidente de la agrupación, respecto del que –aseguran- es un constante y progresivo robo de paltas y otros productos.

Velásquez precisó que el Comité ha llegado a reportar cerca de 800 millones anuales en pérdidas producto de la sustracción de las distintas cosechas, mismo monto que deben invertir en seguridad.

"No son robos, son saqueos. La situación llegó a un límite. Roban todos los días, a cualquier hora, a veces entran en grupos de hasta 15 personas y eso nos ha ocasionado daños no sólo económicos, sino que también desgaste físico, estamos sobrepasados", aseguró Velásquez.

Comité de Seguridad Agrícola de Hijuelas acusa constante aumento de robo de paltas. Inversión en seguridad supera millón de dólares anual. Anuncian querellas para buscar crear nuevo foco investigativo en Fiscalía ⁦@Cooperativa⁩ #CooperativaRegiones pic.twitter.com/rxJG2duJzE — B Velásquez Neracher (@belenvelasquez) July 20, 2019

Grupos organizados

Según el vocero, se trata de "grupos organizados que no sólo roban paltas, si no que limones, paneles solares, motores y lo que pillan y eso –dependiendo del productor- genera pérdidas entre los cinco y 15 millones mensuales. Hemos llegado hasta los 800 millones anuales. Hay una especie de industria del robo de la palta".

En ese sentido, Velásquez asegura que desde el 2014 han tratado de defenderse judicialmente, "pero no logramos controlarlo y se lo hemos manifestado a las autoridades, a las policías, a la fiscalía, pero dicen que no hay recursos o no hay efectivos, entonces nadie nos ampara".

"La autoridad lo lleva a estadísticas, pero nadie mide los robos que logramos frustrar o incluso los que no percibimos. Buscamos un experto en seguridad –Roberto Weber- y él dice que no es normal tener fosas de siete u ocho metros para proteger las parcelas, luminarias, rejas especiales, alambres. Las zonas del sur –salvo casos especiales- no son así", señala Velásquez.

Abrir nuevo foco investigativo

El abogado Patricio Olivares, representante de la Cosach, señaló que interpondrán querellas "a fin de poder crear un nuevo foco delictivo, el cual podría ser investigado por el Ministerio Público para además obtener condenas y así generar antecedentes en delincuentes habituales. También se buscará crear un índice de victimización, pues en la comuna es poca gente la que denuncia".

Agrega que independiente de la cuantía de las penas, se busca "desincentivar el robo en lugar no habitado o hurto de paltas que afecta a la comunidad productora, que anualmente llega a invertir más de un millón de dólares en seguridad".

Lo anterior, dice el profesional, "debido a la falta de patrullajes preventivos. La idea es ser un nexo entre la Fiscalía y las víctimas para agilizar la tramitación del ente persecutor, aportando documentación, registros filmográficos o antecedentes a la investigación".

Este miércoles, los integrantes de la Cosach tienen programado reunirse con el diputado Luis Pardo para tratar la problemática y la tenencia responsable de armas, pues debido a la situación descrita, se ha incrementado el uso de armamento –debidamente inscrito- de parte de los empresarios agrícolas, según fuentes de Cooperativa.