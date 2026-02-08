Hombre murió ahogado en Caleta Abarca

Un hombre falleció tras ahogarse en la playa Caleta Abarca, en la comuna de Viña del Mar (Región de Valparaíso), donde fue rescatado desde el mar en estado de inconsciencia por personal de salvavidas del sector.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió el sábado y personal del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin embargo, no fue posible revertir la condición de la víctima, confirmándose su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio asociado a inmersión.

La teniente primero Paula Barrientos, de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, insistió en hacer un llamado "a la ciudadanía a preferir playas habilitadas, respetar las indicaciones del personal de salvavidas y evitar el ingreso al mar en zonas no aptas, y considerar las condiciones de mar antes de ingresar al agua".

"La prevención y el autocuidado son fundamentales para evitar emergencias", aseveró.

Asimismo, personal de la policía marítima quedó resguardando el sitio del suceso a lespera de instrucciones del Ministerio Público.