Hombre murió tras ser arrastrado por una ola mientras pescaba en Zapallar

Un hombre de 35 años falleció tras ser arrastrado por una ola mientras practicaba pesca recreativa junto a un grupo de personas en el sector de Piedra Blanca, en las cercanías del cerro La Cruz, en la comuna de Zapallar (Región de Valparaíso).

De acuerdo con los primeros antecedentes, el accidente se produjo cuando una ola irrumpió y alcanzó sorpresivamente a dos de los integrantes del grupo, arrastrándolos hacia el mar.

Producto de lo ocurrido, uno de los afectados -oriundo de la comuna de Nogales- perdió la vida, mientras que el segundo resultó policontuso, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Max Jiménez, director de Seguridad Municipal de Zapallar, informó que hasta el lugar del accidente concurrieron funcionarios de Carabineros, Bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y equipos de Emergencia y Seguridad Municipal de Zapallar, quienes participaron en las labores de reanimación del afectado y en el resguardo del sector.

"Hacemos un llamado a extremar las medidas de precaución en nuestro borde costero. El mar puede cambiar sus condiciones en cuestión de segundos y una ola inesperada puede tener consecuencias fatales. Pedimos a vecinos y visitantes evitar transitar por roqueríos y exponerse a situaciones de riesgo, especialmente cuando las condiciones meteorológicas y del oleaje son cambiantes", enfatizó.

Se espera la concurrencia del Servicio Médico Legal (SML) para las diligencias correspondientes al levantamiento del cuerpo, en el marco del procedimiento que deberá ser coordinado con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Desde la Municipalidad de Zapallar lamentaron lo ocurrido y reiteraron el llamado a vecinos y visitantes a evitar caminar por sectores de roqueríos y exponerse innecesariamente al oleaje, especialmente ante condiciones meteorológicas y marítimas cambiantes.