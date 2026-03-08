Síguenos:
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Incendio estructural en Cerro Polanco movilizó a ocho compañías de Bomberos

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La emergencia se registró en una vivienda que ya había sufrido un siniestro anterior, por lo que estaba deshabitada.

Alrededor de 70 voluntarios trabajaron para controlar el fuego y su propagación a casas cercanas.

 ATON (Referencial)
Un incendio estructural se registró la madrugada de este domingo en el Cerro Polanco, en la Región de Valparaíso, lo que movilizó a un importante contingente de Bomberos.

La emergencia se produjo alrededor de las 3:50 de la madrugada y al menos ocho carros de Bomberos llegaron para combatir el fuego en la intersección de Fuentecilla con Chapi.

Al arribo, los voluntarios confirmaron que las llamas afectaban construcciones que habían resultado dañadas por incendios anteriores, lo que generaba el riesgo de propagación hacia otras viviendas.

El segundo comandante de Bomberos Valparaíso, Patricio Lara, señaló que "dado las características y la propagación hacia otras viviendas que no se vieron afectadas, se declaró la alarma de incendio, avanzando una totalidad de ocho compañías, en las cuales rápidamente trabajaron en el control de esta emergencia para evitar la propagación".

Cerca de 70 voluntarios trabajaron para controlar el fuego y que se propagara a viviendas cercanas.

No se registraron bomberos ni personas lesionadas, tampoco damnificados, ya que, las viviendas estaban deshabitadas.

