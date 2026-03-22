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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Incendio forestal arrasó 20 hectáreas en Rapa Nui

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El fuego se registró en el sector de Rano Kau y movilizó a diversos equipos de emergencia.

La emergencia no alcanzó zonas habitadas, aunque puso en riesgo infraestructura eléctrica cercana.

Incendio forestal arrasó 20 hectáreas en Rapa Nui
 EFE

El aumento de incendios en la isla ha sido vinculado a los efectos del cambio climático en el territorio insular.

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Un incendio forestal consumió más de 20 hectáreas de terreno agrícola el  sábado en Rapa Nui, de acuerdo con información entregada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El siniestro se originó por causas que aún son materia de investigación y afectó el sector de Rano Kau, una zona cercana al aeropuerto de la isla y a áreas protegidas.

Hasta el lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos, junto a personal de la Armada y funcionarios de CONAF, quienes trabajaron desde temprano para contener el avance de las llamas.

El operativo permitió evitar que el fuego se propagara hacia sectores habitados, aunque sí generó riesgo para algunas instalaciones eléctricas en el área, las que continúan siendo evaluadas por equipos técnicos.

En los últimos años, los incendios forestales se han vuelto más frecuentes en la isla, fenómeno que autoridades asocian, en parte, a los efectos del cambio climático en este territorio insular del Pacífico sur.

Un antecedente reciente data de hace dos años, cuando un incendio afectó una zona volcánica donde se ubican los moáis —las emblemáticas esculturas de piedra de la isla—, algunos de los cuales resultaron dañados, lo que motivó la intervención de la UNESCO para su protección y conservación.

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