Megatoma: Prisión preventiva para imputados por disparar contra carabineros

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la prisión preventiva de dos adultos y la internación provisoria para un adolescente, como imputados por disparar contra Carabineros en el marco del complejo desalojo de la megatoma del Cerro Centinela.

El Ministerio Público los acusó de cometer los delitos de homicidio frustrado de dos carabineros en ejercicio de sus funciones, porte y tenencia de arma prohibida, porte de municiones y disparos injustificados.

Entre los imputados en prisión preventiva está Bryan Serrano, joven de 21 años que es beneficiario de una pensión de gracia por lesiones sufridas durante el estallido social, aunque el Gobierno afirma que tales pagos nunca se hicieron efectivos.

En la previa de la audiencia, el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, indicó que además de los implicados en los disparos a Carabineros, se formalizarían cargos contra "sujetos que habrían participado en la interrupción de la vía pública, que generalmente tiene que ver con el tema de las barricadas".

"Otro caso que también nos preocupa es de un incendio que se produce en una casa de alguien que estaba acatando la resolución, desarmando su casa, y otro sujeto viene y con acelerante incendiario la prende y se quema", añadió el persecutor.

Por tales incidentes, el tribunal dictó arresto domiciliario nocturno contra otros tres imputados -entre ellos, un segundo menor de edad-, decisión que llamó especialmente la atención ya que el domicilio de estas personas se encuentra en el sector desalojado.

Con todo, el Ministerio Público solicitó revocar esta medida cautelar: "Estamos a la espera de la resolución de la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) para que también se decrete la prisión preventiva e internación provisoria respecto de los tres que faltan", precisó el fiscal Ricardo Meza.