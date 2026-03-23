Perrito murió tras recibir descarga eléctrica de alumbrado público en Viña del Mar

Un perro murió tras recibir una descarga eléctrica al pasar junto a un poste de alumbrado público en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, durante la tarde del viernes.

La situación ocurrió en el sector de Las Salinas , donde la mascota, llamada Toby, estaba junto a su familia cuando sufrió la descarga que le provocó la muerte en el lugar.

A través de un video difundido en redes sociales, la dueña del can, Katherine Osorio expresó su dolor y pidió que se investigue lo ocurrido. "No queremos que esto le vuelva a pasar a nadie más ni a ningún perrito, ellos son como de la familia. Estamos muy afectados, fueron 11 años los que llevábamos con él y queremos que se haga justicia y que esto no quede así en la impunidad", se le escucha decir.

Desde la empresa Chilquinta indicaron que la estructura corresponde a alumbrado público, por lo que su mantención es responsabilidad del municipio, mientras que la Municipalidad de Viña del Mar informó que solicitó un informe a la empresa externa encargada del mantenimiento de los postes en el sector y que tomó contacto con la familia para brindar apoyo.

Según dio a conocer 24 Horas, la familia —de nacionalidad colombiana— estaba de visita en Chile para celebrar el cumpleaños del padre, por lo que habían viajado hasta la ciudad cuando ocurrió el hecho.