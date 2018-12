Portuarios cumplieron un mes movilizados: No descartan paro nacional

Los trabajadores portuarios cumplieron un mes movilizados este fin de semana, oportunidad en la que no descartaron un nuevo paro nacional y desestimaron que se trate de un conflicto con intenciones políticas.

Los funcionarios que mantienen paralizadas las actividades de la concesionaria TPS rechazaron la última propuesta de Ultraport y el grupo Von Appen, y aseguran que la molestia ha ido en ascenso durante las últimas semanas.

El vocero Pablo Klimpel planteó que le "llama la atención un poco que Raúl Celis y otras personas acusen de un trasfondo político, porque en el fondo nosotros hemos dado a conocer los problemas que tiene el modelo de trabajo eventual en las empresas".

"Creo que el Estado, si bien ha estado desde el principio a través de la ministra de Transportes, la ministra del Trabajo y de Agricultura, me llama la atención que no pueda golpear con más fuerza para que las partes puedan llegar a un acuerdo", sostuvo.

En relación con la posible cancelación de la fiesta de Año Nuevo en la ciudad, Klimpel manifestó que "es una amenaza que hacemos también con cierta responsabilidad. Ya se han visto todas las jornadas de protesta que empezaron desde la tercera semana del paro, y si nosotros pasamos de esta fecha no creo que haya mucha paz en Valparaíso".

"Vamos a seguir con protestas (...) estamos en conversaciones con otros sectores, con la Unión Minera de Chile, la CUT, con la Unión Portuaria de Chile por la posibilidad de hacer un nuevo paro nacional", adelantó.

Desde la Corporación Regional de Turismo, su vicepresidente Gianni Rivera aseveró que el paro "ha sido muy grave para la zona, sobre todo para la industria del turismo, que se ve amenazada, no sabemos bien que va a ocurrir, no sabemos que va pasar con el Año Nuevo, por ende solicitamos a las autoridades trabajar con más ahínco, con esfuerzo y dedicarse a trabajar en terminar lo antes posible con este paro que ha perjudicado enormemente, no solo a la ciudad de Valparaíso, a la región, al país, a su imagen, pero también a la actividad económica".

Cabe recordar que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ha pedido en reiteradas oportunidades la intervención del Presidente Sebastián Piñera con el fin de terminar con la extensa movilización.