Quintero-Puchuncaví: Autoridad ambiental acusó a ENAP de "buscar impunidad"

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) acusó a la Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) de "ocultar información" relacionada con la recepción de crudo proveniente de Irán, que contaba con altos índices de ácido sulfhídrico y que fue almacenado en estanques del Terminal Marítimo de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Así lo afirmó la autoridad ambiental en su contestación al recurso de reclamación presentado el 15 de octubre por ENAP ante el Tribunal Ambiental de Santiago, que busca revocar la resolución que la SMA emitió el pasado 23 de septiembre y que reabrió la investigación en su contra por el episodio de contaminación ocurrido en Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018, reformulando cargos.

Según informó hoy La Tercera PM, la SMA advirtió en su respuesta que "no se puede aceptar que la reclamante se aproveche de su propia ilegalidad para evitar la reformulación de cargos".

"No puede pretenderse que la actitud de ENAP de no colaborar con la investigación, ocultando a la superintendencia antecedentes sobre sus procesos y obstaculizando el ejercicio de sus competencias legales, derive en una ventaja, con la cual se busque lograr impunidad. Lo cierto es que, si faltaron antecedentes en la formulación de cargos inicial, ello fue culpa de ENAP que no entregó esa información a tiempo", afirmó la autoridad ambiental.

En el documento, la SMA relató que el 22 de agosto de 2018, un grupo de funcionarios de la institución se reunió con trabajadores de ENAP en el marco de las diligencias ordenadas por la emergencia ambiental y, al preguntarles por las actividades que se realizaban en el terminal marítimo y actividades "no rutinarias", éstos respondieron "que el terminal marítimo presentaba una operación normal y se refirió como actividad no rutinaria, a la mantención de los estanques T5104 y T5109, los cuales no contenían crudo iraní".

"ENAP en ese momento estaba al tanto que la recepción de petróleo con altas concentraciones de ácido sulfhídrico, la inyección de un secuestrante en base a formaldehído y el drenaje de las aguas oleosas de esta mezcla, en el contexto de una emergencia relacionada a la calidad de aire en la zona de Quintero, constituían evidentemente aspectos no rutinarios que, por lo tanto debía informarse", apuntó la superintendencia.

RÉPLICA DE ENAP

La acusación fue rebatida hoy desde ENAP, que negó a LT PM las imputaciones de la autoridad ambiental:"La SMA pretende justificar su actuar contrario a su Ley Orgánica en el hecho de que supuestamente se le ocultó información. Sin embargo toda la información que dice la SMA se le habría ocultado, le fue entregada en enero de 2019", aseveró.

A juicio de la petrolera, "esta nueva tesis, lo único que tiene en común con todas las anteriores, es que se acusa a la misma empresa, nuevamente con antecedentes técnicos equivocados".

"No es efectivo que funcionarios de ENAP hayan ocultado información a la SMA en visitas o entrevistas realizadas en agosto de 2018. En dichas ocasiones se contestó expresamente lo consultado por la SMA, es decir, eventos no rutinarios en rangos de fechas concretos, los que no se referían al momento ni a las circunstancias de los hechos respecto de los que injustificadamente hoy se nos acusa haber ocultado", sentenció.