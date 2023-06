Quintero suspende otra vez sus clases por nuevo episodio de contaminación

La Seremi de Educación de Valparaíso anunció la suspensión de las clases para mañana viernes, 2 de junio, en la comuna de Quintero debido a un nuevo episodio de contaminación.

La medida afecta a todos los colegios y los jardines infantiles, tanto municipales como particulares subvencionados y particulares.

Un total de 20 personas presentó este jueves sintomatología asociada a una posible intoxicación en la comuna, según la Seremi de Salud.

En paralelo, la autoridad sanitaria confirmó que, producto del hecho, ya se han fiscalizado a las empresas Copec-Concón, Copec-Quintero y Puerto Ventanas, todas parte del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví.

SUSPENSIÓN NO RIGE PARA PUCHUNCAVÍ

Inicialmente la suspensión de clases aplicaba también a la vecina comuna Puchuncaví, pero su alcalde, Marcos Morales, se opuso, afirmando que en la localidad "no hemos tenido atenciones de nuestros niños y niñas y las condiciones de las estaciones de monitoreo nos respaldan de que no hemos tenido emisiones (contaminantes)".

"Me he puesto en contacto con la Seremi de Educación indicando lo siguiente: en Puchuncaví no podemos seguir suspendiendo las clases. Lo que corresponde es que sea el cordón industrial el que suspenda sus actividades productivas en un 100% cuando existen problemas medioambientales o mala calidad del aire", explicó el jefe comunal.

En tal sentido, enfatizó que "no pueden ser nuestros niños y niñas, la familias puchuncavinas, quienes sigan sufriendo el tema de suspender sus actividades familiares y educacionales y las empresas sigan funcionando. Se lo manifesté de esa manera y ha sido tomado por la Seremi de Educación".